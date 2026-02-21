Viva

Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, enfrenta otra prueba en su lucha contra el cáncer

El periodista fue operado en setiembre del año pasado para retirarle un tumor en su garganta

Por Juan Pablo Sanabria
Randall Rivera
Randall Rivera se ausentó de 'Noticias Repretel' en setiembre de 2025, para someterse a una cirugía por un cáncer de garganta. (Cortesía)







