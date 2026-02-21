Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, enfrenta otra prueba en su lucha contra el cáncer

Randall Rivera se ausentó de 'Noticias Repretel' en setiembre de 2025, para someterse a una cirugía por un cáncer de garganta.

En setiembre de 2025, Randall Rivera, director de Noticias Repretel, fue operado de la garganta para la extracción de un tumor maligno. Aunque desde hace meses retomó sus funciones normales, su lucha contra el cáncer de tiroides no termina.

Ahora, enfrentará otra importante prueba que forma parte de su recuperación y que lo alejará otra vez de su trabajo. En esta ocasión, se ausentará de su programa radial Matices para ser hospitalizado.

Así lo confirmó Rivera a través de un video en sus redes sociales, en el que informó que la próxima semana lo sustituirá en el espacio radiofónico su colega Febe Cruz.

“En seguimiento al cáncer del que me operaron el año pasado, tengo que internarme en el Hospital México para recibir la terapia con yodo radioactivo, que es la que elimina cualquier residuo de cáncer que haya quedado en mi cuerpo”, comentó.

Luego de la cirugía del año pasado, el periodista ya se había sometido a este tratamiento. Nuevamente, espera que esta sesión vaya poniendo punto final a la compleja situación de salud que arrastró en los últimos meses.

“Yo estoy muy feliz de que ya, ojalá, se cierre esa etapa. Pero, además, quisiera pedirles que apoyen y acompañen a Febe en Matices la otra semana, como me apoyan y acompañan a mí”, expresó.