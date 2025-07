El secreto de DJ Kendo: Así pasó de sus inicios quemando discos a tener su propio sello discográfico

Kendall Josué Guido Méndez, conocido en el mundo de la música como DJ Kendo, tiene una sonrisa gigante, tanto como sus sueños.

Con una barba tupida, bien recortada y luciendo ropa oversize, este costarricense trae el baile y la música muy adentro. Casi como respirar tararea espontáneamente, cuando las canciones que rondan por su mente, algo alborotadas y juguetonas, luchan por robarse su atención.

A simple vista, así es Kendo, uno de los primeros Dj’s en Costa Rica en empezar a subir su contenido a las plataformas digitales, al nivel de contabilizar más de 86.000 oyentes mensuales en plataformas como Spotify. Su reconocido talento lo ha llevado a colaborar de cerca con exponentes de la música nacional como Deeikel, Toledo, Gimario y Tapón.

A nivel internacional también ha hecho lo suyo, gracias a su alianza con figuras como Macka Diamond, Ward 21 y Suku, entre otros.

DJ Kendo es DJ Kendo, una marca ya reconocida y con sello de calidad. Y para quienes se preguntan por el origen de su nombre artístico, es una abreviación, que nació desde sus épocas del colegio, cuando sus compañeros le llamaban Ken-doll (muñeco ken).

En entrevista con La Nación, nos abrió las puertas a su mundo, desde sus humildes inicios quemando CDs hasta convertirse en el CEO de su propio sello discográfico, Goldstone, que busca impulsar a nuevas promesas a cumplir sus sueños.

Actualmente, Kendo tiene 31 años, pero fue el pequeño Kendall, de tan solo 8 años, quien dio inició a su apasionada historia con música.

A las puertas de cumplir 15 años en el medio musical habló de cómo llegó a este punto de su vida, el que describió como “uno de los mejores momentos de su dancehall”, su género favorito.

Kendo tiene 31 años y ahora se dedica a hacer crecer su carrera y la de nuevos exponentes nacionales. (Cortesía DJ Kendo /Cortesía DJ Kendo)

Inicios grabando discos

Su primer contacto con la música fue gracias a uno de sus tíos favoritos, quien regrababa casetes con música que obtenía de la radio.

“Les hacía portadas bien chivas, con graffitis y así. El que más recuerdo es Bob Marley, fue el primero. Desde ahí se sembró una semillita en mí por la música. A partir de los nueve años empecé a coleccionar música, descargando discografías, inicié con un grupo de reggae jamaiquino llamado Israel Vibration, que son de los años 80”, dijo.

Luego de eso siguió indagando y conociendo más sobre música vieja y nueva, incluso faltaba cada lunes a clases para ir a grabar discos. Sin embargo, la música seguiría siendo un pasatiempo de coleccionista, pues durante sus años de colegio tenía la mirada puesta en el fútbol sala.

“Fui campeón de primera división, campeón nacional y estuve en la selección sub-20 de fútbol sala. Jugué en el equipo de San Francisco y luego pasé a T Shirt Mundo, cuando ya era primera división. Como les pasa a muchos futbolistas, en algún momento me lesioné la rodilla, me operaron dos veces y dejé eso de lado. Ahí fue donde conocí la fiesta”, explicó.

Quien ahora es reconocido como DJ Kendo formó parte de la Selección Sub 20 de fútbol sala. (Cortesía DJ Kendo /Cortesía DJ Kendo)

Kendo cuenta que el primer trabajo de su vida fue quemándole discos al popular Dj Jeren, quien “lo adoptó” de inmediato y le enseñó todo lo que sabía sobre la música y el oficio de las mezclas. Durante 25 años estuvieron juntos haciendo shows.

“A los 18 años pensé: ‘Si tengo tanto conocimiento y me cuesta dejar la canción por más de un minuto o minuto y medio, ¿cómo puedo conectar las canciones sin tener que pausar? Con el tiempo me di cuenta que, gracias a mi conocimiento musical, no me costaría aprender a mezclar”, comentó.

En resumen, así nació DJ Kendo y lo demás es historia.

En el año 2013, DJ Kendo tuvo su primera presentación junto a Docta Rythm Selecta, otro DJ legendario del reggae. Desde allí, nunca se detuvo.

Una carrera de 15 años

Aunque Kendo no se considera una persona religiosa, atribuye sus pasos, logros y la “raíz de su vida” a Dios, con quien mantiene una relación cercana, a pesar de lo difícil del camino y su carrera.

“Muchos tienen dos o tres trabajos para poder seguir en la música. Pero desde mi perspectiva, ha sido muy bonito. Creo que mi camino siempre ha sido —y suena cliché—, pero siempre ha sido guiado por Dios”, expresa el artista, quien ya cuenta con un equipo de trabajo de 16 personas.

Si hay algo que ha cambiado en él, es su visión de la vida y de la carrera que eligió, una que podría pensarse está ligada a bares y licor. Pero no, si bien comenta ‘la fiesta’ lo nubló cuando era más joven, Kendo asegura que ahora todo se transformó en un negocio, el cual continúa construyendo y cuidando.

“Antes pasaba de martes a sábado en un bar. De hecho, les decía a mis amigos que mejor le depositaran mi salario al bar y que ahí me lo rebajaran, porque pasaba mucho tiempo ahí“, comentó.

“Ahora, todo se ha convertido más en buscar oportunidades de negocio, qué podemos mejorar del show, encontrar qué otros artistas están haciendo cosas importantes en el negocio para ser parte de eso, y llevar a nuevos artistas a que cumplan su sueño”, agregó.

DJ Kendo junto a DJ Jeren, con quien trabajó por más de 25 años. (Cortesía DJ Kendo /Cortesía DJ Kendo)

Un ambiente oscuro y pasajero

Así como las canciones un día están en tendencia y todas las personas las escuchan, eso también pasa con las personas, que un día están en la vida y al otro ya no. Eso es para Kendo lo más difícil de la industria, además de tratar de seguir siendo él mismo entre tanta falsedad.

“Es un medio un poco complicado; digamos que oscuro. Abunda la envidia, el chisme, la maldad, por así decirlo. Entonces, creo que ha sido difícil mantener ese corazón puro a lo largo de todas esas situaciones que se presentan", comentó.

“Es también el hecho de buscar sentirme pleno en medio de todo esto que está pasando. Lo más bonito y lo más triste ha sido querer a la gente y ver cómo la gente que uno quiere llega y también se va”, agregó.

La situación que más lo marcó fue cuando luego de estar junto a DJ Jeren, por más de la mitad de su vida, llegó un punto en su carrera donde tuvieron que separarse.

“La vida misma y lo que hacíamos nos puso de tú a tú. Fue difícil decir: ‘Pucha, ahora qué hago si ya no estoy con él, ¿qué voy a hacer?’ En ese momento la gente decía: ‘Uy, ya no está con Jeren, ahora este se va a ir para la porra’, son comentarios que, de una u otra forma, se le quedan a uno dando vueltas. Fue el momento más triste de mi vida”, explicó.

Kendo superó todo siendo él mismo. Calló las habladurías, simplemente, al demostrar su talento.

Actualmente, trata de mantener su esencia y su corazón con la misma ilusión con la que inició: la de un niño curioso que recién conocía los casetes y empezaba a soñar en grande. Su mayor anhelo, aparte de amar la música y vivir de ella, es aconsejar a los más jóvenes que lo más importante es ser genuino.

Por ello, desde el 2018 fundó Goldstone, su sello discográfico junto a Mónica Zamora, donde desea impulsar cada vez más el talento tico y llevarlo fuera de las fronteras.