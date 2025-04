Shel Dixon vuelve a la música luego de 9 años de silencio y un tumor en su garganta

Es una de las voces más representativas del género urbano en Costa Rica, pero desde hace nueve años dejó de hacer música y se alejó de los escenarios. Luego de un camino de reconocimiento interno, de un sentido reencuentro con su familia fuera del país y hasta de superar un tumor en la garganta, el artista Shel Dixon retoma su pasión en un momento de madurez personal y profesional que considera perfecto.

En entrevista con La Nación, el intérprete de éxitos como Real Love, Baila pegado y Cómo quisiera contó lo que ha vivido durante esta casi década de ausencia y cuáles fueron las motivaciones que lo impulsaron a retomar su carrera.

Shel volverá a cantarles a los ticos este viernes 11 de abril en Utopía Central House, en San Pedro, a las 8 p. m. El espectáculo lleva por título Back 4 Good, un concepto que encierra dos mensajes clave para Dixon: “Volver para siempre” y “Volver para bien”.

Las entradas para el concierto están a la venta en el sitio starticket.cr; los precios van desde los $25.

LEA MÁS: Y ‘Bailaron pegao’ con Shel Dixon

Sobre el espectáculo, Dixon adelantó que estará acompañado por su banda y que hará un amplio repaso por toda su discografía. Canciones para bailar, otras tantas dedicadas al amor y algunas más cargadas de mensajes sociales e introspectivos serán parte del repertorio.

“Estarán los éxitos y aquellas canciones que no llegaron, tal vez, al número uno, pero fueron muy importantes. Esto es una fiesta de bienvenida que me estoy organizando a mí mismo”, dijo Dixon.

Shel Dixon y el regreso del hijo pródigo del reggae tico

La carrera de Dixon en el reggae tico es de esas que tienen sello de ‘inolvidable’. De sus semillas musicales germinaron grandes frutos, pero extrañamente, cuando el público lo sentía en el clímax de su trayectoria, el artista se alejó de la música. Pocas explicaciones de lo que sucedió se dieron en aquel momento.

Dixon comenzó a sentir que aquello que tanto le apasionaba, lo había comenzado a hacer por compromiso y no por amor. Hubo un vacío. Sobre ese episodio aciago de su vida, de su salud (fue intervenido por un tumor en la garganta), su familia y el regreso a los escenarios, habló Shel con La Nación. A continuación, un extracto de la entrevista:

—¿Cuál fue el punto de inflexión para ponerle un alto a su carrera hace nueve años?

—Llegó un momento en que estaba haciendo lo mismo y lo mismo, no sentía que estaba creciendo. Aunque sí había muchos conciertos, la manera en que estaba haciendo las cosas cambió. La razón principal ya no era hacer lo que amaba, sino cumplir con ciertas expectativas, y eso, creo, es lo peor que un artista puede hacer. Hubo un momento en que tenía casi dos años sin componer nada nuevo porque estaba bloqueado, porque pensaba en lo que quería la gente y no en lo que yo quería expresar.

—¿Por qué volver a la música después de tanto tiempo?

—En Estados Unidos tuve la oportunidad de ir a un festival de música tica a cantar, y el recibimiento fue demasiado bueno, la nostalgia fue increíble y me dije que tenía que volver.

—¿Qué hizo en estos años de ausencia?

—Estuve en una etapa de crecimiento personal. Hice cosas que no tenían que ver con música, pero también me tomé un tiempo para estudiar más composición y producción. También, en algún momento, comencé a ver la música más como un fanático que como un intérprete.

LEA MÁS: Shel Dixon comparte sus preocupaciones en nuevo disco

—¿Qué pasó en este tiempo de estudio y crecimiento?

—Estuve fuera del país por ocho años y medio, en Estados Unidos, trabajando en “cosas normales”. Pero para mí lo más importante fue reencontrarme con mi familia paterna, que es estadounidense. Tengo hermanos y hermanas allá que no conocía, y pude retomar nuestra relación y consolidarla. Era algo necesario, porque sentía un vacío; estaba incompleto.

”Después de eso también tuve un pequeño problema de salud. Tuve un tumor en mi garganta que me hizo alejarme de los escenarios por un tiempo, y cuando volví, nada era igual. Ya no estaba ese fuego que estoy sintiendo de nuevo en este momento".

Shel Dixon regresa a Costa Rica con nuevos bríos, mayor conocimiento y un enfoque mucho más romántico, personal e introspectivo en sus canciones. (Isra Solís/Cortesía)

—Ahora que regresa, ¿cómo encuentra la escena de la música costarricense?

—Estoy muy orgulloso de muchos artistas de mi género. Personas como Gimario, Kavvo o Mike Joseph, que están haciendo las cosas a su manera, les está yendo muy bien y lo están disfrutando (...) Creo que hay una evolución en cuanto al apoyo; la gente ahora es menos prejuiciosa con respecto al género, es más abierta de mente y está muy orgullosa de la música tica.

Además de volver al escenario a cantar, Shel adelantó que ya está trabajando en una nueva producción musical. Ese disco, muy en línea con esta etapa creativa que está viviendo, estará muy enfocado en temas de amor, crecimiento personal y mensajes sociales.