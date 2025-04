Johnny Roper, pionero del reggae en Costa Rica y su nueva apuesta musical

El nombre de Johnny Roper ha estado asociado a la música costarricense desde hace más de 30 años. Fue uno de los pioneros en la producción y representación de los artistas del reggae costarricense y bien podría considerarse uno de los padres del género en nuestro país, gracias al trabajo que realizó con artistas como Banton y Ghetto, Tapón y Ragga by Roots.

Roper fue una de las mentes detrás del proyecto de reggae Radicales, a finales de los 90, con la productora PRC Crew. Esos discos, en los que participaron artistas nacionales que hoy gozan de una amplia trayectoria, como Tapón, Banton, Gonín, Ghetto y Toledo, así como internacionales como El Roockie y Sean Paul, marcaron un hito en la escena criolla del reggae.

Ahora, su experiencia ha sido requerida por la disquera Life Music Company, un sueño que nació en la mente del DJ costarricense Wálter Ugalde, quien buscó a grandes nombres de la industria musical de la región para materializar sus ideas.

Al proyecto se sumaron Roger Watson, empresario costarricense radicado en Estados Unidos, quien también fue parte de PRC Crew y representante de Banton y Ghetto; el empresario salvadoreño Carlos Bonilla; y el productor y cantante venezolano Nápoles, artista nominado a los Grammy y Latin Grammy, quien ha trabajado con Prince Royce, Carlos Vives, Romeo Santos y muchos más.

Con estos pesos pesados de la música, sus experiencias y trayectorias, Life Music Company se abre camino en el mercado latinoamericano. Los primeros pasos han sido importantes:, pues ya han firmado a artistas como Rik (Panamá), Maykel (Ecuador), Fresh Bodden y DJ Alemán (Honduras).

“Life Music es el proyecto de un muchachito de un barrio humilde. Un joven trabajador, panadero de profesión y DJ de afición. Wálter Ugalde montó el proyecto y contó con el apoyo de los directivos que ahora son Life Music”, explicó Roper en entrevista con La Nación.

Sueños, ideas y muchos proyectos para Life Music y la música latina

El primer artista firmado por Life Music fue el panameño Rik. La apuesta por el artista canalero surgió a partir de la canción Polvo sano, que se hizo viral en redes sociales y plataformas digitales.

El siguiente cantante que se sumó al equipo fue el hondureño Fresh, representante del movimiento musical raspe en su país, en colaboración con el DJ Alemán, quien también es ahora parte de Life Music.

El cantante hondureño Fresh es una de las primeras firmas que concretó la disquera Life Music, en la que trabaja el costarricense Johnny Roper. (Cortesía)

La tercera estrella de la disquera es el ecuatoriano Maykel, quien se hizo famoso por la canción Guapa.

El hondureño Fresh, cuando se le pregunta por su contratación, comenta: “Me habían llegado bastantes ofertas de gente que me quería firmar, pero ya me habían hecho cositas, entonces estaba un poco arisco porque uno pierde la confianza. Llegó la propuesta de Life Music diciéndome que estaban cazando talento (...) Yo soy una persona madura y quiero un equipo que me lleve al siguiente nivel”, explicó Fresh sobre su contratación.

El interés de la disquera por el hondureño nació a partir del éxito de su canción Si se deja (Remix), que se hizo viral en TikTok. Además, la compañía puso la mirada en el ‘raspe’, un género musical hondureño que ha crecido en los últimos tiempos y al que apuestan como el gran nuevo movimiento de ese país.

Con artistas hondureños y panameños en sus filas, así como un ecuatoriano, la empresa busca darle más fuerza a la música centroamericana y latinoamericana.

“Con los años de experiencia, esa es la clave: buscar algo diferente. La gente, por números, se va siguiendo una corriente, pero si queremos trascender hay que hacer las cosas de manera distinta”, dijo Roper.

Life Music, la disquera que tiene a Johnny Roper en sus filas, firmó a la estrella panameña Rik para representar y producir su carrera musical. (Cortesía)

“Ese reto es lo que nos da esa hambre de poder estar en un negocio donde todo el mundo quiere tener su trabajo seguro, algo como ‘vamos a hacer reguetón porque es lo que nos va a dar dinero’; pero estamos en una posición independiente, estamos peleando esa visión que tenemos de que la compañía sea la más grande de Centroamérica”, agregó Nápoles.

La estrategia de Life Music se centra en mantener la esencia de los artistas con los que trabajan, maximizar sus obras y potenciar sus talentos. En cuanto a Costa Rica, Roper afirmó que están trabajando en incorporar a músicos y cantantes tanto de la vieja como de la nueva escuela del reggae nacional.

