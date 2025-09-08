El inesperado reencuentro de Shakira y Antonio de la Rúa reabre una historia que marcó una era

Shakira y Antonio de la Rúa se vieron después de 14 años. El encuentro generó rumores sobre el renacer de una historia que empezó en el 2000.

El reencuentro de Shakira con Antonio de la Rúa volvió a poner en el centro de la atención una historia sentimental que marcó un capítulo clave en la vida de la artista. La cantante colombiana y el empresario argentino fueron vistos juntos tras 14 años de distanciamiento, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación y reavivó una relación que comenzó en Buenos Aires, Argentina hace 25 años.

El encuentro se dio en un almuerzo informal, sin presencia mediática. La discreción con la que ocurrió contrastó con la intensidad mediática que alguna vez rodeó a esta pareja. La última vez que se les había visto juntos fue en 2011, cuando terminaron un noviazgo de más de una década.

La historia comenzó el 26 de marzo del 2000 en el Luna Park de Buenos Aires, después de un concierto de la cantante. Aquel primer encuentro quedó plasmado en la canción Día de enero, que Shakira dedicó a De la Rúa. Desde entonces, el vínculo sentimental evolucionó hasta convertirse también en una sociedad profesional.

Durante esos años, Antonio de la Rúa asumió un rol estratégico como su manager, colaborando directamente en su expansión internacional. Fue clave en el lanzamiento del álbum Laundry Service (2001), que marcó el salto de Shakira al mercado en inglés. Canciones como Whenever, Wherever reflejaron esa etapa de transformación.

La relación también dejó huellas personales. El paso prolongado de Shakira por Buenos Aires modificó incluso su acento, sus canciones y su imagen. En 2002, ambos aparecieron juntos en el video musical Underneath Your Clothes, que se convirtió en una declaración visual de su complicidad.

En medio de la crisis argentina del 2001, la cantante se mantuvo cercana a la familia De la Rúa. La situación política no afectó la relación, que se caracterizó por su lealtad, reflejada en múltiples momentos compartidos en público, entrevistas y vacaciones en Punta del Este.

Sin embargo, la ruptura en 2011 marcó el inicio de una nueva etapa. En un principio fue anunciada como una separación temporal, pero luego se consolidó como definitiva, poco antes del inicio del vínculo entre Shakira y Gerard Piqué.

Tras la separación, surgió un conflicto legal. De la Rúa presentó una demanda en tribunales de Estados Unidos y Suiza, en la que solicitó una compensación económica. Alegó que su labor como manager había sido fundamental para el crecimiento de la carrera de Shakira. La cantante respondió con documentación que negaba esa obligación. El proceso judicial se extendió por casi cinco años.

Con el tiempo, ambas partes retomaron caminos separados. Shakira tuvo dos hijos con Piqué: Milan y Sasha. Antonio, por su parte, formó una familia con la DJ Daniela Ramos y tuvo también dos hijos. A pesar de las diferencias legales, comenzaron a aparecer señales de acercamiento en redes sociales y eventos públicos.

Uno de esos gestos fue la asistencia de De la Rúa a un concierto de Shakira en México, donde la artista interpretó Día de enero, la canción que escribió inspirada en él. Ese momento consolidó la percepción de que la relación, aunque transformada, no se había quebrado del todo.

El reciente almuerzo marcó una nueva página. Ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones. Sin embargo, el encuentro dejó entrever una relación basada en el respeto mutuo y los recuerdos compartidos. La prensa internacional especula con una posible nueva etapa, aunque no se ha confirmado ningún detalle adicional.

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa parece seguir vigente. No como un capítulo cerrado, sino como un vínculo que continúa evolucionando con el paso del tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.