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El inesperado encuentro entre el papa León XIV y Bad Bunny en España: esto fue lo que pasó

El pontífice y el astro de la música se vieron las caras en el estadio del Real Madrid

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Por AFP y Jessica Rojas Ch.
Papa León XIV Bad Bunny
En un encuentro inesperado, el papa León XIV Bad Bunny se toparon en Madrid, España. (Archivo)







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Bad BunnyPapa León XIV
AFP

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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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