El inesperado encuentro entre el papa León XIV y Bad Bunny en España: esto fue lo que pasó

Un inesperado encuentro entre dos de las figuras más importantes de la actualidad sucedió esta semana en España y el mundo entero tuvo que ver con lo que pasó: que el papa León XIV y el astro de la música Bad Bunny se toparan en Madrid es todo un hito.

El pontífice está en España realizando una visita pastoral; el cantante, por su parte, está ahí como parte de su gira internacional de conciertos.

Según publicó el Vaticano, este martes 9 de junio, León XIV mantuvo un breve encuentro con Bad Bunny el lunes en Madrid, tras un evento multitudinario que tuvo el Papa en el estadio Santiago Bernabéu.

Bad Bunny “estaba con su familia y otras personas” y León XIV “los saludó brevemente antes de salir del estadio”, indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el papa.

La posibilidad de un encuentro entre el Papa, que estuvo desde el sábado hasta este martes en Madrid, y la estrella puertorriqueña, que actúa estos días en la capital española, había sido un tema debatido en los medios españoles.

De hecho, el Papa hizo referencia a los conciertos del cantante en el vuelo que lo llevó a Madrid, al ser preguntado sobre reportes que hablan de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

“Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al Papa. Y eso dice algo”, dijo León XIV, de 70 años, en ese momento.

El Papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump.