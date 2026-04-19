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El impactante relato de Viviana Muñoz sobre el derrame de su hija: ocurrió semanas antes de la muerte de su esposo

La chef abrió su corazón en una entrevista con Lizeth Castro para su pódcast ‘Desde el alma’

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Por Jessica Rojas Ch.
Viviana Muñoz perdió a su esposo el año anterior.
La chef Viviana Muñoz recordó en el pódcast de Lizeth Castro la emergencia que vivió con su hija Daniela. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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