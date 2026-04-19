El impactante relato de Viviana Muñoz sobre el derrame de su hija: ocurrió semanas antes de la muerte de su esposo

La chef Viviana Muñoz recordó en el pódcast de Lizeth Castro la emergencia que vivió con su hija Daniela.

La chef costarricense Viviana Muñoz, quien también fue Miss Costa Rica, habló sin filtros y con el corazón abierto en una entrevista con la periodista Lizeth Castro para su pódcast Desde el alma.

En medio de la conversación y de recordar con dolor la muerte de su esposo Carlos Echandi, hijo de la también cocinera tía Florita, que sucedió en el 2025, Muñoz narró el impactante momento que ese mismo año tuvo que enfrentar por una afectación en la salud de su hija Daniela.

La cocinera explicó que para ella y su familia el 2025 fue un año muy complicado. Primero, en marzo, Daniela sufrió un derrame cerebral; más adelante, en abril, murió Carlos. Cuando Daniela, en ese entonces de 30 años, enfrentó el derrame, toda su familia estaba extrañada por la situación, ya que era una mujer totalmente sana, explicó Muñoz.

“De todo se habló: que las vacunas de la covid-19, que las pastillas anticonceptivas... Bueno, comenzaron a dar muchas posibles causas”, detalló la cocinera.

Lo que contó a continuación fue una anécdota dolorosa y complicada no solo para Daniela, sino para ella y su esposo como padres. Muñoz relató que un día por la mañana, su hija fue a bañarse, pero nunca salió. Al notar su ausencia y el hecho de que su carro aún estaba en la cochera, Carlos preguntó por ella. “Cogí el celular y comencé a llamarla. Daniela no me contestaba”, recordó Muñoz.

Viviana Muñoz lloró durante la entrevista con Lizeth Castro al recordar los últimos momentos de vida de su esposo Carlos. (Captura de video)

“Ahí fue donde yo, como madre, sentí algo y dije: ‘Algo está pasando’ y me tiré directo al baño. Abrí la puerta y ella estaba en la tina con los ojitos abiertos, pero recostada”, agregó. Viviana le preguntaba a su hija si había tomado alguna pastilla por error, o si se había caído o golpeado. “No podía hablar”, agregó.

Llamaron a emergencias. Los paramédicos hicieron pruebas de sangre para descartar que un bajonazo de azúcar. “La paramédico me dijo: ‘Tenemos que correr’”, continuó Muñoz su relato.

Enfermedad autoinmune

Muñoz siguió contando los momentos de terror que vivió con su hija. Ya en el hospital y tras realizarle estudios, descubrieron que Daniela padece de una enfermedad autoinmune que se llama síndrome antifosfolípido y que en sus 30 años de vida nunca se manifestó, hasta ese momento.

“Fue por un accidente cerebrovascular como le pasó a Daniela. En ese caso, lo que hay que hacer es tenerla anticoagulada y listo. Era algo sencillo, digámoslo así, de cuidado, por supuesto. Pero gracias a Dios tenemos excelentes médicos en este país. Se toma una pastillita diaria y hace una vida normal como todos”, concluyó Muñoz.