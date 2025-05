Viviana Muñoz reveló las emotivas palabras que dijo a su esposo segundos antes de que falleciera

Viviana Muñoz habló por primera vez, de manera pública, sobre el fallecimiento de su esposo Carlos Echandi Sobrado, ocurrido el pasado 11 de mayo. Muñoz, desde la sala de su casa, conversó con el programa De boca en boca respecto a la sensible y reciente pérdida que sufre ella y su familia.

Lo primero que la conocida chef y ex Miss Costa Rica expresó en Teletica, fue su agradecimiento con las personas que le han enviado muestras de cariño en este difícil momento.

Muñoz, quien es nuera de la popular Tía Florita, lucía afectada pero aferrada a su fortaleza. Su mensaje lo dio con lentes de sol y una blusa amarilla que, explicó, era un homenaje a su esposo, debido a la alegría que lo caracterizaba, y a que el amarillo era su color favorito.

DBEB - VIVIANA MUÑOZ Más aquí: https://ow.ly/9rRX50VS5mA | Con un nudo en la garganta, Viviana Muñoz conversó con #DBEB y nos compartió cómo la familia enfrenta este duro momento. También reveló la promesa que le hizo a Carlos Echandi: cuidar con amor a su madre, Tía Florita. 💛 Publicado por De Boca en Boca CR en Martes, 13 de mayo de 2025

Posteriormente, hizo una pausa porque, según ella mismo dijo, le prometió a su marido que no lloraría. Luego de respirar, contó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo en su lecho de muerte, cuando ya los doctores le notificaron a sus seres queridos que Echandi estaba en sus últimos momentos.

“Me acosté y en el oído le dije: ‘Andate, tranquilo, no me voy a derrumbar; ni yo, ni Daniela, ni Bárbara nos vamos a derrumbar. Seguiremos tu ejemplo de vida, no te preocupes. Y cuidaremos inmensamente a tu mamá’. En ese momento subió la frecuencia y se vino para cero inmediatamente”, relató Muñoz.

Además, Viviana comentó sobre el estado de Tía Florita. De acuerdo con Muñoz, la célebre cocinera de 98 años está “destrozada” pero con paz, especialmente después de una conversación que tuvieron.

“Se lo dije ayer a Chichita (Tía Florita): ‘Carlos no quiso vivir el momento en que usted se fuera al cielo, porque iba a ser demasiado duro para él. Y él sabía que usted, con esa fortaleza y esa fe que tiene, sí iba a poder seguir con él en el cielo’”, comentó.

“Inmediatamente ya cambió, y es que una la ve fuerte. Por supuesto, tenemos que seguir rezando inmensamente por ella, apoyarla, respetarla, darle sus espacios también y acompañarla”, agregó.