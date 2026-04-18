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Entre lágrimas, la chef Viviana Muñoz recordó el gesto que tuvo en los últimos minutos de vida de su esposo

En una entrevista con Lizeth Castro, la reconocida cocinera contó cómo se despidió de su marido Carlos Echandi, quien falleció en mayo del 2025

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Por Jessica Rojas Ch.
Viviana Muñoz
La chef Viviana Muñoz fue invitada al pódcast 'Desde el alma', de la periodista Lizeth Castro. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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