Entre lágrimas, la chef Viviana Muñoz recordó el gesto que tuvo en los últimos minutos de vida de su esposo

La chef Viviana Muñoz fue invitada al pódcast 'Desde el alma', de la periodista Lizeth Castro.

En una emotiva entrevista con la peridiodista Lizeth Castro para su pódcast Desde el alma, la chef costarricense Viviana Muñoz recordó cómo vivió los últimos minutos de vida de su esposo Carlos Echandi, hijo de la reconocida cocinera tía Florita.

En unos clips cortos que publicó Castro en sus redes sociales se ve a la chef con lágrimas de emotividad recordando cuáles fueron las últimas palabras que le dijo a su marido antes de fallecer y el gesto que tuvo para pasar ese doloroso momento junto al hombre que fue su compañero de vida por 34 años.

“Yo le puse la canción (del grupo Abracadabra) con la que él me dijo que nos casáramos. Después de eso me le acerqué al oído y le dije: ‘No me voy a derrumbar’, y se fue”, explicó visiblemente emocionada por el recuerdo.

Carlos Echandi y Viviana Muñoz se casaron en 1991. (Archivo)

En otro video, Viviana se manifestó sobre el duelo: “Tenemos que permitirnos vivir el duelo porque sino, estamos en problemas. Tenés que dejarte vivir, sentir y si no querés estar en ese lugar, pues no estás en ese lugar por más compromiso que tengás; no, tenés la libertad. Esa es la clave: vivir cada día o vivir cada hora”, expresó.

Carlos Echandi Sobrado falleció el 11 de mayo del 2025 a los 69 años, tras enfrentar complicaciones de salud luego de sufrir una falla renal.