El choque cultural que impactó a una española en Costa Rica: ‘No tiene sentido para mí’

La turista española afirmó que lo que vivió en Costa Rica no se acostumbra en su país natal.

Una joven turista española aprovechó sus redes sociales para contarles a sus seguidores cuál fue el choque cultural que más la impactó durante su visita a Costa Rica.

En TikTok, la usuaria identificada como Lauri Bennett narró que la sorprendió que un tico invitara a un amigo de ella a una fiesta de cumpleaños sin conocerlo y, de paso, la invitación al festejo se la extendieron a ella.

“¿Cómo vamos a ir al cumpleaños de alguien que no conocemos? O sea, no conocemos al cumpleañero. O sea, no tiene sentido para mí“, afirmó la turista.

Su amigo le comentó que en nuestro país es normal que eso suceda y que las personas acostumbran a “hacer pelota” para festejar.

“Mi choque cultural fue que en España la gente es más reservada en reuniones y aquí la tónica habitual es que cuanta más gente, mejor. Vamos para la fiesta, disfrutamos, no importa que no nos conozcamos”, agregó.