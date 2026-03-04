Argentino llegó a Costa Rica tras visitar Panamá y lo que dijo molestó a muchos: ‘Fue una desilusión’

El argentinó esta recorriendo Costa Rica desde hace unos días; recién llegado de Panamá.

El influencer argentino Bautista Trombetta llegó a Costa Rica tras pasar tres meses en Panamá y las primeras impresiones que tuvo tras el cambio de países, fueron desilusionantes para él.

Así lo confesó Trombetta en un video en el cual reconoce que, aunque sus declaraciones son polémicas, la sensación que tuvo al llegar a San José fue negativa.

“Pasé de la capital de Panamá a la de Costa Rica y fue una desilusión, porque venía de Panama City: una ciudad pujante, costera, seguridad, sensación de potencia; una capital que se siente grande apenas pisás el aeropuerto”, comentó.

“Y de repente San José. Llegar de noche al centro, calles medio vacías, locales cerrados; mucha gente viviendo en la calle. ¿Cómo puede ser que la capital de Panamá se vea así y la del país vecino se sienta tan distinta?”, agregó.

Posteriormente, confiesa que tras explorar las afueras del casco central, tuvo experiencias más gratas en lugares como barrio Escalante, la Universidad de Costa Rica y el Parque del Este.

“En las afueras de San José encontré lo bueno, bueno: montaña, hiking, aire frío. San José te empuja hacia afuera y creo que Costa Rica te recompensa cuando salís de la ciudad”, afirmó.

Esta reflexión del argentino acumula decenas de miles de reproducciones en TikTok y generó gran controversia. Varios usuarios se mostraron de acuerdo con el sudamericano, mientras que otros se incomodaron y manifestaron su molestia.

Incluso, gran cantidad de panameños se declararon a favor de Costa Rica y expresaron que no consideran justa la comparación realizada por el creador de contenido.

“Nadie va a Costa Rica para conocer edificios”, “Irónico... los panameños amamos Costa Rica”, “Nos duele pero es cierto”, “La comparación no es justa, en Costa Rica hay lugares preciosos”, fueron algunos de los mensajes.