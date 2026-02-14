¡El amor está en el aire! Así celebraron San Valentín los famosos de Costa Rica

Algunas figuras reconocidas de Costa Rica compartieron el amor por redes sociales para celebrar el Día de San Valentín.

¡El amor se apoderó de las redes sociales! En este Día de San Valentín, varias figuras del espectáculo costarricense decidieron compartir con sus seguidores la manera en que celebraron el 14 de febrero.

Desde románticos recuerdos hasta coloridos detalles, los famosos demostraron que el amor —en todas sus formas— sigue siendo el protagonista.

Nancy Dobles llenó su espacio de ternura con globos de corazones y ositos, mientras que la periodista de Teletica, María Jesús Prada, apostó por la nostalgia al publicar una emotiva imagen de su boda junto a su esposo.

El bailarín Michael Rubí también derritió redes al mostrar el regalo que preparó para su pareja, Jonathan Aparicio: flores, dulces y una carta escrita a mano. El locutor y animador Tigre Tony, por su parte, recordó el día de su boda con la promotora de artistas Alejandra Giusti, con una foto llena de sentimiento.

Sebas Guillem presumió en su perfil varias fotos con su novia Sofía, derrochando complicidad, y Natalia Monge mostró las flores que le obsequió su esposo. Coco Roper no se quedó atrás al recibir flores y globos, al igual que Alonso Solís, mientras que Gipsy Montoya compartió un tierno retrato junto a su pareja, Mauricio Motta.

Y desde México, Ítalo Marenco celebró por partida doble: aprovechó su paseo en el hotel Nickelodeon en la Riviera Maya para felicitar a su esposa por el Día de San Valentín y también por sus 10 años de matrimonio.

Sin duda, los famosos costarricenses vivieron un San Valentín lleno de cariño y detalles que hicieron suspirar a más de uno. Vea las imágenes a continuación:

Desde el hotel Nickelodeon en México, Ítalo Marenco felicitó a su esposa Cindy Villalta por San Valentín y sus 10 años de matrimonio. (Tomada de redes sociales)

Así celebró Nancy Dobles el amor, rodeada de corazones y ositos que llenaron su Día de San Valentín de ternura. (Tomada de redes sociales)

Con una foto de su boda, la figura y heredera de Teletica, María Jesús Prada, recordó uno de los momentos más felices junto a su esposo. (Tomada de redes sociales)

Flores, dulces y una carta: el romántico detalle con el que Michael Rubí sorprendió a su novio Jonathan en San Valentín. (Tomada de redes sociales)

El presentador Tigre Tony revivió la emoción de su boda con una imagen llena de amor y nostalgia. (Tomada de redes sociales)

Entre sonrisas y abrazos, Sebas Guillem y su novia Sofía celebraron su amor con una serie de fotos llenas de complicidad. (Tomada de redes sociales)

La humorista y presentadora Natalia Monge compartió las flores que recibió de su esposo, un gesto lleno de amor. (Tomada de redes sociales)

Flores y globos para Coco Roper, quien disfrutó de un San Valentín lleno de detalles y alegría. (Tomada de redes sociales)

La presentadora de Teletica Gipsy Montoya compartió un tierno retrato junto a su esposo, celebrando el amor de todos los días. (Tomada de redes sociales)