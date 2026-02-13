Viva

Si está soltero, usted no sabe lo que lo espera en San Valentín (esta información le interesa)

Si el 14 de febrero lo toma en soltería, no significa que tenga que quedarse encerrado en la casa, atiborrándose de helado y deshojando flores

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Terminar una relación de pareja no implica tener que pasarla mal en San Valentín. Le damos recomendaciones para este 14 de febrero. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San Valentín14 de febrero
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.