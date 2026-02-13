Si está soltero, usted no sabe lo que lo espera en San Valentín (esta información le interesa)

Terminar una relación de pareja no implica tener que pasarla mal en San Valentín. Le damos recomendaciones para este 14 de febrero.

El 14 de febrero lo rodearán las rosas, las parejas tomadas de la mano, serenatas, regalos... Y en general, un clima ideal para que, si usted tiene el corazón roto o está soltero, San Valentín no se le figure muy de su devoción.

Pero, calma. Eso no significa que tenga que quedarse encerrado en la casa, atiborrándose de helado y deshojando flores, ni tampoco que, al salir la calle, tenga que ir cantando como Héctor Lavoe: “Odio a todos los que aman y que felices están”.

La vida también sonríe y le abre la puerta. La presión social es difícil, sí; sin embargo, es sano y merecido ponerse en el centro. Piense también que, este 14 de febrero, la cita puede ser con usted mismo.

Por eso, acá le damos una gran variedad de recomendaciones para que disfrute de su propia compañía, la de su familia o de amistades en este San Valentín.

No hace falta una Dulcinea para vivir una quijotada

Don Quijote tenía 50 y era un solterón de época. Entonces, se consumió en los libros y allí encontró razones de sobra para entender que la vida todavía valía la pena, inventarse una Dulcinea y buscar las aventuras que le dieran un propósito.

No hace falta enloquecer, claro está, pero la lectura siempre es una buena opción, solo hay que encontrar el libro adecuado. Y esta búsqueda, que puede ser extensa, también puede resultar divertida y no llevarlo a la bancarrota.

Los estantes de la tienda de libros El Erial lo llaman este 14 de febrero. (Alonso Tenorio)

Costa Rica está llena de librerías de segunda mano donde puede encontrar verdaderas joyas, piezas únicas que cargan con historia. En Alajuela está Goodlight Books, un local acogedor, ubicado del bingo de la Cruz Roja, 75 al este. Este sábado abrirán de 11:30 a. m. a 6 p. m.

En San José hay varias, pero entre las más icónicas están Libros Coto, frente a la escuela República de España, y la Librería Expo 10, cerca del Barrio Chino, donde además se pueden conseguir vinilos.

También está El Erial, en Barrio González Lahmann, tienda dedicada a la literatura de filosofía, política e historia. Por si fuera poco, en Los Yoses se ubica Libros Duluoz, que combina productos nuevos con usados. Este 14 de febrero, este lugar tendrá una selección de libros sobre amor a tan solo ¢5.000.

No hay que llorar

Hágale caso a Celia; “no hay que llorar”, mejor vivir de carnaval. Si le gusta la fiesta y la electrónica, este 14 de febrero puede amanecerlo bailando.

Elrow, la reconocida marca internacional de música electrónica, tendrá un evento que dará inicio el 13 de febrero en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La actividad contará con escenografías gigantes, acróbatas, malabaristas y hasta inflables gigantes.

Elrow promete una experiencia inigualable este 13 y 14 de febrero. (Cortesía)

Son 12 horas ininterrumpidas de música, acompañadas de áreas para descanso, comida, galerías de arte, mercadito y muchas otras sorpresas. Las entradas están a la venta en www.publitickets.com.

Por su parte, La Fira, en Lindora, tiene agenda llena y con entrada gratis para quienes lleguen antes de las 10 p. m. La actividad, llamada Cupido: ligando y perreando, tendrá en concierto a Gimario y 4bes; mientras que Despe-Chaoooo, te vi hará lo suyo con DJs nacionales.

Nada de medias naranjas; mejor la fruta completa

Pero si usted es más criollo y menos del “punchis, punchis”, varias fiestas populares lo esperan.

Deje de atormentarse por buscar la media naranja y mejor dese un banquete frutal. Del 6 de febrero hasta el domingo 15, en Agua Blanca de Acosta, se lleva a cabo la Feria Nacional de los Cítricos. Allí puede aportar al sector agrícola y los emprendedores, mientras se deleita de un ambiente familiar con actividades culturales, exhibiciones, espacios gastronómicos y dinámicas comunitarias.

Acosta, meca nacional de los cítricos, celebra su fiesta. (Facebook)

Por su parte, Sarchí vive sus Fiestas de Verano, que se extenderán hasta el 16 de febrero. Este sábado de San Valentín, el campo ferial estará habilitado desde el medio día. A las 4 p. m. habrá carnaval con mascaradas, comparsas y bandas, mientras que a las 7 p. m. habrá corrida de toros.

Guanacaste no se queda atrás. Las fiestas populares en Lourdes de Abangares arrancan este viernes 13 y siguen hasta el lunes.

La butaca no tiene que ser doble

Ir al teatro y al cine son de las citas más comunes en pareja. Pero es importante también, y cualquier profesional en psicología se lo recomendará, retomar estos espacios y aprender a disfrutarlos en soledad.

Así que hágase el favor, busque en la cartelera del cine de su preferencia y vea Marty Supremo (Marty Supreme). La película tiene un elenco de lujo que va de Timothée Chalamet hasta Gwyneth Paltrow, pasando por el artista Tyler, the Creator.

Pero eso no es lo importante. El filme es simplemente hipnótico y emocionante, y no es nada raro que le valga el primer Óscar a Chalamet. Basta con decir que se centra en un jugador de tenis de mesa de los años 50... y hacer de eso algo cautivante son palabras mayores. Por cierto, a lo mejor y al terminar la cinta, concluya con satisfacción que es mejor estar solo que mal acompañado (ya verá).

En el filme 'Marty Supreme', Timothée Chalamet interpreta a un carismático jugador de tenis de mesa en la Nueva York de los años 50. (Central Pictures)

Por otro lado, el teatro costarricense también lo puede sorprender, y hay dos obras para distintos gustos que puede ver este 14 de febrero.

La primera es en el Teatro Eugene O’Neill, donde se presentará una versión renovada del clásico Vaselina, que el mundo amó con John Travolta y Olivia Newton-John. Las funciones se realizarán el sábado 14 de febrero a las 7:30 p.m. y el domingo 15 a las 5 p. m. El boleto general cuesta ¢10.000 y se adquiere en teo.cr.

Además, en el Teatro Espressivo está de vuelta la comedia romántica Así de simple, con Sofía Chaverri, y otros nombres importantes. La obra narra el enrevesado mundo de una pareja que se “junta” entre miedos y angustias.