Diez historias de amor (y lágrimas) para celebrar el Día del Amor y la Amistad

El próximo sábado 14 de febrero se celebra el Día del Amor y de la Amistad o Día de San Valentín. Para algunos, esta es una fecha comercial, para otros —incluyendo a esta periodista—, es una excelente oportunidad para hacer un maratón de las películas más cursis, con finales que, en su mayoría, son felices.

El diario de una pasión y Yo antes de ti son algunas de estas infaltables cintas, pero sin duda hay más por explorar en el vasto universo del género romántico. Por ello, en este artículo repasaremos 10 películas que lo enamorarán de nuevo, desde las clásicas hasta las más recientes.

Eso sí, antes de verlas, prepare su kit premaratón: pañuelo para lágrimas, cobija para el frío, helado y palomitas. Y bueno… quizá quiera invitar a su pareja para disfrutar del plan juntos. ¡Empecemos!

El diario de una pasión

Este es el tipo de drama que le rompe el corazón, lo une y lo vuelve a romper. Esta película se estrenó en el año 2004 y está basada en la novela The Notebook, de Nicholas Sparks. El filme es protagonizado por Ryan Gosling, como el trabajador y muy intenso Noah, y Rachel McAdams, como la impulsiva Allie.

Narra el amor de verano entre un joven de clase trabajadora y una joven rica en los años 40, contado años después por un anciano que lee su historia desde un cuaderno a una mujer con demencia, en una residencia. Está disponible en Prime Video.

'El diario de una pasión' es protagonizado por Ryan Gosling, como el trabajador y muy intenso Noah, y Rachel McAdams, como la impulsiva Allie. (Netflix/Netflix)

Titanic

Clásico de clásicos, para verla y llorar siempre. La historia narra la llegada del Titanic, un transatlántico británico de la naviera White Star Line. La película estadounidense, de 1997, fue escrita y dirigida por James Cameron.

La trama principal es protagonizada por Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) y Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater), quienes se enamoran en este viaje que terminó en tragedia, luego de que la embarcación chocara contra un iceberg. Está disponible en Disney+.

'Titanic' fue dirigida por James Cameron y cuenta la historia de Jack y Rose. (Archivo)

Los puentes de Madison

Disponible en Apple TV, esta es una historia que enamora a cualquiera. Se estrenó en el año 1995 con Clint Eastwood y Meryl Streep como los grandes protagonistas.

Francesca Johnson, ama de casa italiana que vive en una granja en Iowa, en 1965, se queda sola cuatro días mientras su esposo e hijos viajan a una feria. En ese tiempo llega perdido Robert Kincaid, fotógrafo de National Geographic, buscando los puentes cubiertos del condado de Madison.

Francesca lo guía hasta uno de los puentes y, poco a poco, la ayuda que ella le ofrece se convierte en cenas compartidas, confidencias y una intensa relación amorosa de apenas esos cuatro días.

El encuentro amoroso entre los protagonistas de 'Los puentes de Madisson' ocurre en apenas cuatro días. (archivo)

Yo antes de ti

Disponible en Netflix se basa en la novela Yo antes de ti, de Jojo Moyes y narra la historia de Lou y Will. En esta película se llora y se ríe con intensidad, así que prepárese.

Louisa Clark es una joven de 26 años, alegre y excéntrica, que vive en un pequeño pueblo inglés. Ella acepta un trabajo cuidando a Will Traynor, un exhombre de negocios y aventurero que quedó tetrapléjico tras un accidente. Esta relación tiene diversas perspectivas y un final realmente impactante.

'Yo antes de ti' se centra en Louisa Clark, una joven excéntrica que cambia su vida al aceptar cuidar a un aventurero que quedó tetrapléjico. (Alex Bailey/Warner Bros. Entertainment via AP)

Votos de amor

Otro drama romántico de la gran Rachel McAdams, en esta ocasión junto a Channing Tatum. Está basada en la historia real del matrimonio Kim y Krickitt Carpenter y en su libro autobiográfico.

Leo y Paige son una pareja de recién casados que viven felices en Chicago hasta que sufren un grave accidente de tránsito. Paige entra en coma y, al despertar, ha perdido los recuerdos de los últimos años: no recuerda haberse casado con Leo ni la vida que construyó con él; esto provoca una lucha dolorosa por recuperar su amor.

Este título está disponible en Prime Video.

'Votos de amor' está inspirada en hechos reales y cuenta la lucha de un hombre por reconquistar a su esposa. (Netflix/Netflix)

Bajo la misma estrella

Si hay una recomendación que hacer aquí es estar totalmente preparado para que le rompan el corazón. Se trata de una adaptación de la novela de John Green y narra la historia de dos adolescentes con cáncer que se enamoran mientras lidian con la enfermedad.

En el filme, Hazel y Gus comparten la obsesión por una novela ficticia y viajan a Ámsterdam para conocer a su autor y buscar respuestas sobre el final del libro. El viaje estará marcado por el romance, la muerte y el sentido de la vida. Se encuentra en Disney+.

Gus y Hazel tienen una historia desgarradora de amor. La enfermedad del cáncer es parte del drama. (archivo)

Qué duro es el amor

¡No puede faltar la participación de un tico! Esta cinta fue dirigida por el costarricense Hernán Jiménez y cuenta con Nina Dobrev (Natalie), Jimmy O. Yang (Josh Lin) y Darren Barnet (Tag) en su elenco principal.

Sigue de cerca a Natalie, periodista de Los Ángeles con muy mala suerte en el amor, quien conoce por una aplicación de citas a Josh, con quien siente una conexión perfecta.

Impulsivamente, viaja en Navidad a la costa este para sorprenderlo, pero al llegar descubre que ha sido víctima de catfishing: las fotos eran de otro chico. Esto provoca una historia divertida, una red de mentiras y un fuerte aprendizaje sobre el amor honesto.

'Love Hard' fue dirigida por el costarricense Hernán Jiménez. (Bettina Strauss/Netflix para LN)

Mujer bonita (Pretty Woman)

Famosa comedia romántica de 1990. Con Julia Roberts y Richard Gere, fue un éxito enorme de taquilla y se considera un clásico moderno del cine romántico.

Tras pasar la primera noche juntos, Edward (un hombre de negocios) le propone a Vivian (una prostituta) quedarse toda la semana como su acompañante en eventos sociales a cambio de dinero. Él le compra ropa elegante y la introduce en su mundo de lujo; mientras conviven, ambos cambian, se humanizan y terminan enamorándose pese a venir de universos opuestos. Disponible en Disney+.

'Mujer bonita' se lanzó en 1990. Tanto Julia Roberts como Richard Gere recibieron nominaciones a los premios Óscar por sus interpretaciones. (Netflix)

Vidas pasadas

Si usted cree en la premisa de que estamos destinados para conocer y amar a una persona en el mundo, ¡esta película es para usted! Este drama de Netflix sigue a dos amigos de la infancia que se reencuentran décadas después y se preguntan qué habría pasado si sus vidas hubieran ido por otro camino.

Los protagonistas de la película son Greta Lee (Nora), Teo Yoo (Hae Sung) y John Magaro (Arthur).

'Vidas pasadas' narra el reencuentro de dos amigos de la infancia que se cuestionan el rumbo que tomaron sus vidas. (Netflix/Netflix)

Gente que conocemos en vacaciones

Esta es la recomendación más reciente, estrenada durante este 2026 en Netflix. Es una comedia romántica muy fiel al libro homónimo, de Emily Henry, centrada en la amistad-amor con los protagonistas: Emily Bader (Poppy) y Tom Blyth (Alex).

En el filme, Poppy es una escritora de viajes que vive en Nueva York, mientras que Alex es un profesor más serio y hogareño de un pequeño pueblo de Ohio. Se hacen mejores amigos y, durante casi 10 años, se van de viaje juntos una semana cada verano, hasta que algo pasa en uno de esos viajes y dejan de hablarse por dos años.

Un último viaje a Barcelona parece ser la solución para estos amigos. Este drama tendrá humor, momentos emocionales y una trama que podría sorprenderle.

'Gente que conocemos en vacaciones' se estrenó en 2026. La película muestra cómo dos mejores amigos retoman su tradición de viajar juntos. (Netflix/Netflix)

¡Más recomendaciones!