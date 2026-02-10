Tecnología

150 frases por el Día de San Valentín 2026 para enviar mensajes de cariño en WhatsApp, Instagram y Facebook

Encuentre ideas originales para expresar cariño este Día del Amor y la Amistad. Mensajes breves y emotivos para compartir con familia y amigos en redes sociales y chats

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El 14 de febrero inspira a expresar amor con palabras. Estas frases cortas ayudan a dedicar mensajes sinceros en San Valentín.
El 14 de febrero inspira a expresar amor con palabras. Estas frases cortas ayudan a dedicar mensajes sinceros en San Valentín. ( Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCDía de San ValentínWhatsAppInstagramFacebook
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.