¿Sin planes para el Día del Amor y la Amistad? Guía definitiva de cenas, conciertos y hasta comidas pagadas por Cupido

Un equipo temático denominado 'Escuadrón Cupido' recorrerá los restaurantes para pagar la cuenta de parejas o familias seleccionadas al azar.

¡Ay, el amor! Para quienes están —o estamos— enamorados, el 14 de febrero, Día de San Valentín, es la excusa perfecta para recordarle a esa persona especial cuánto nos importa. Ya sea con un detalle significativo o tiempo de calidad, la meta es crear un momento divertido, cálido y lleno de nuevos recuerdos.

Pero... si la memoria le falla, el tiempo le juega en contra o simplemente se quedó sin ideas, ¡no se preocupe! Aquí le traemos la guía definitiva: desde cenas románticas en casa, ofertas, opciones para salir, música y paseos al aire libre.

Todo lo necesario para celebrar este día y sorprender a su pareja está a continuación.

Guía para ser el mejor Valentine

Para quienes prefieren celebrar cerca de casa y con múltiples opciones en un solo lugar, los centros comerciales se convierten en aliados ideales este 14 de febrero. En el marco del mes del amor y la amistad, Oxígeno presenta Amor en el Aire, un espacio musical que invita a reconectar con las emociones y compartir momentos significativos en un ambiente al aire libre.

La propuesta incluye dos conciertos especiales en la Terraza de Oxígeno. El sábado 14 de febrero se presentará Los Plancharanga y, el domingo 15 de febrero, será el turno de Plancha Live. Ambos espectáculos iniciarán a las 5 p. m. y serán gratuitos y abiertos al público.

Los Plancharanga se presentarán el sábado 14 de febrero en el Mall Oxígeno para cantar al amor y a veces al desamor también. (Cortesía/Cortesía)

Por su parte, Escuadrón Cupido llega a Lincoln Plaza. Esta es una activación especial que Lincoln Plaza realizará el 14 de febrero para sorprender a sus visitantes. La dinámica consiste en que un equipo temático, conformado por Cupido -un personaje con forma de corazón y un mimo-, recorrerá los restaurantes y cafeterías del centro comercial (excepto el área de comidas) entre las 4 p. m. y las 11 p. m.

Durante ese horario, seleccionarán de manera sorpresiva a parejas o familias que estén disfrutando su comida y pagarán su cuenta, con un tope máximo de ¢50.000 por mesa. En total, veintiocho personas resultarán beneficiadas durante la jornada.

Paseo de las Flores no se queda atrás, pues desarrolla su campaña La cita perfecta, una propuesta que invita a crear recuerdos distintos durante el mes del amor y la amistad. Los días 14, 15, 21 y 22 de febrero, la Rotonda de los Tulipanes será el punto de encuentro para quienes presenten facturas de compra.

Las actividades incluyen clases de pintura en canvas para parejas, un Cupcake Bar con decoración personalizada y un Photobooth temático. El 15 de febrero, a las 5:30 p. m., se realizará una velada de gala con la presentación del Grupo Gaviota.

El Grupo Gaviota ofrecerá una velada de gala el domingo 15 de febrero en el Paseo de las Flores , y se presentará también el sábado 14 de febrero en el Teatro Nacional. (Cortesía/Cortesía)

¡Para no cocinar!

Los restaurantes también preparan experiencias especiales para celebrar el amor y la amistad.

Tsunami Sushi ofrece durante todo febrero el Valentine’s Roll + sangría por ¢8.500, más impuestos por persona. Está disponible en Plaza Jacó Walk, Plaza Real Guachipelín, Sigma Business Center en barrio Dent y Paseo de las Flores.

Fogo Rodizio ofrecerá el 14 de febrero música acústica en vivo con el cuarteto Amasona, de 8 p. m. a 9:30 p. m. El paquete incluye 10 cortes importados ilimitados, una entrada y guarniciones especiales por ¢45.990 por persona. Reservas al 8500-7008.

El 14 de febrero, a partir de las 7 p. m., Ponte Vecchio Ristorante, en San Antonio de Escazú, tendrá piano en vivo con Felipe Damazzio. Reservas al 8672-4180.

Graffiti Wine Bistro, en Jacó Walk, ofrecerá promociones especiales durante el mes, además de música en vivo la noche del 14 de febrero. Reservas al 2643-1708. También se puede reservar por Open Table.

Tsunami Sushi ofrece una promoción especial que incluye el Valentine’s Roll y sangría; otros restaurantes y Uber Eats ofrece opciones. (Steven Loria/Steven Loria/Cortesía)

La plataforma Uber Eats también se une a la celebración, pues en su aplicación cuenta con una pestaña dedicada exclusivamente al Día de San Valentín, donde ofrece desde opciones de comida hasta regalos.

Una de las principales ofertas que muestra Uber Eats en su especial, es un Combo Dulce Valentín de Papa John’s, el cual incluye una pizza mediana, postre y bebida por ¢8.900. La estación de Dos Pinos tiene en 2x1 el milkshake del helado Mmmio en ¢3.100 y más ofertas en comidas y detalles para esta fecha especial.

¡Música, teatro, deporte y más!

-El Anfiteatro Natural del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura albergará el espectáculo Ay Corazón, compuesto por dos conciertos coproducidos por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. El primer show será el sábado 14 de febrero, a las 7 p. m., y se llama Plancha de despecho. Incluirá un repertorio de clásicos románticos interpretados por Eduardo Aguirre, Jorge Chicas, Joss Araya, Anny Picado, Franciny Quirós, María José Castillo y Fernando Barrientos.

La segunda presentación del Ay Corazón será el domingo 15 de febrero, a las 7 p. m. El show se llama Somos Latinos, es de corte tropical y tiene como protagonistas a Carlos Daniel Castillo y Jean Félix Quintana. Las entradas por día tienen un costo de ¢18.000 en gradería natural, ¢25.000 preferencial, ¢30.000 palcos y ¢32.000 zona VIP. Los pases están disponibles en miboleteria.org y en la boletería del Museo de los Niños. El evento es para mayores de dieciocho años.

-El sábado 14 de febrero, en el Teatro Nacional, el grupo Gaviota presentará el espectáculo La noche más romántica. La agrupación realizará un recorrido por sus principales éxitos como Qué vas a hacer esta noche, Ella y Anna Mía; y contará con la participación especial del tenor Ricardo Bernal. Las entradas para el show, que se efectuará a las 7 p. m., están disponibles en www.specialticket.net y el cupo es limitado.

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará el espectáculo 'Ay Corazón' en el Anfiteatro Natural. (Cortesía/Cortesía)

-El Teatro Eugene O’Neill presentará Vaselina – El Workshop con funciones especiales el sábado 14 de febrero a las 7:30 p. m. y el domingo 15 a las 5 p. m. La obra narra la historia de Sandy y Danny, combinando romance, comedia y rock & roll en una versión renovada del clásico musical. La entrada general tiene un costo de ¢10.000 y los boletos están disponibles en teo.cr.

-El Salón de Patines Skate World de Alajuela tendrá un 2x1 este 14 de febrero, para que asista con su persona favorita en un romántico recorrido. El horario será de 3 p. m. a 9:30 p. m.; más información en el WhatsApp: 8861-4999.