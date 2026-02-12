Viva

¿Sin planes para el Día del Amor y la Amistad? Guía definitiva de cenas, conciertos y hasta comidas pagadas por Cupido

El 14 de febrero se celebrará entre imperdibles ofertas, música y mucho amor en el aire. Conozca la agenda de actividades que puede desarrollar

Por Fiorella Montoya
Un equipo temático denominado 'Escuadrón Cupido' recorrerá los restaurantes para pagar la cuenta de parejas o familias seleccionadas al azar.
Un equipo temático denominado 'Escuadrón Cupido' recorrerá los restaurantes para pagar la cuenta de parejas o familias seleccionadas al azar.







