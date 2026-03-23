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Édgar Silva vivió algo inesperado en Japón: vea aquí lo que sucedió (video)

El periodista y presentador de Teletica estaba a punto de entrar a un famoso templo cuando fue sorprendido

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Por Jessica Rojas Ch.
El periodista Édgar Silva.
Édgar Silva es, sin duda, una de las figuras más importantes de la televisión nacional. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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