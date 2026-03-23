Édgar Silva vivió algo inesperado en Japón: vea aquí lo que sucedió (video)

Édgar Silva es, sin duda, una de las figuras más importantes de la televisión nacional.

El presentador y periodista Édgar Silva vivió un momento de sorpresa durante un viaje a Japón.

Según se ve en un video que publicó en sus redes sociales, el comunicador estaba llegando al templo Kiyomizu -famoso por sus vistas panorámicas y por ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—, cuando escuchó su nombre completo: “¡Édgar Silva!“, fue lo que le dijeron, y él, inmediatamente, volvió a ver.

Quienes lo reconocieron fueron unos turistas costarricenses que también estaban de visita en Japón y no desaprovecharon la oportunidad de saludar al presentador de ¿Quién quiere ser millonario?.

Silva, amablemente, saludó a los tres compatriotas, quienes le contaron que son oriundos de Pérez Zeledón, lo que provocó algunas bromas. “Aquí no hay Musoc (la línea de autobuses del lugar)”, dijo uno de los ticos.

El momento quedó registrado por Dennis Vargas, productor audiovisual que está grabando detalles del viaje. Al publicar el video escribió: “Andar con Édgar Silva en Japón es como andar con Édgar Silva en la avenida central”; además, contó que el día de ese encuentrootro grupo de ticos también reconoció al periodista.