Viva

‘Édgar Silva me caía demasiado mal cuando lo veía en televisión’, dijo esta exfigura de Teletica

Ambos compartieron escena en programas de Teletica como ‘Cantando por un sueño’ y ‘Buen día’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Édgar Silva
Édgar Silva es un rostro infaltable en los programas de Teletica. Ha sido presentador de formatos como 'Cantando por un sueño', 'Mira quién baila' y 'Nace una estrella'. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Édgar SilvaFabián ZoloTeleticaDe boca en boca
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.