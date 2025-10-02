‘Édgar Silva me caía demasiado mal cuando lo veía en televisión’, dijo esta exfigura de Teletica

Édgar Silva es un rostro infaltable en los programas de Teletica. Ha sido presentador de formatos como 'Cantando por un sueño', 'Mira quién baila' y 'Nace una estrella'.

Aunque los une una relación de amistad de varios años, eso no siempre fue igual entre el periodista Édgar Silva y el motivador Fabián Zolo, quienes compartieron escena en programas de Teletica como Cantando por un sueño y Buen día.

“Me caía demasiado mal cuando lo veía en televisión”, confesó Zolo en una entrevista que brindó a De boca en boca y que fue publicada este jueves 2 de octubre.

Zolo recordó que su percepción sobre el periodista cambió cuando coincidieron en Cantando por un sueño, donde Fabián fungió como jurado y el comunicador como presentador.

“Hubo una historia en Cantando por un sueño donde él me apoyó de una manera tan increíble que al final como que me empezó ‘a caer medio bien’”, dijo entre bromas Fabián.

“Yo le tengo un agradecimiento profundo. Me acompañó en una fase de mi vida que todavía sigue siendo oscura. Uno requiere de amigos que lo apoyen en las buenas y en las malas, y Édgar es incondicional”, agregó Zolo.

Por su parte, Silva contó que desde hace varios años mantienen una amistad muy fuerte, a pesar de que tienen poco tiempo para verse y compartir.

“Cuando hay una relación de afecto y respeto, no hay tiempo y distancia, siempre hay un bonito compartir. Las conversaciones con Fabián son muy enriquecedoras”, afirmó Édgar.

Fabián Zolo es cantante y conferencista internacional. Hace varios años fungió como juez en 'Cantando por un sueño', de Teletica, donde compartió set con Édgar Silva.

Además, describió a su amigo como una persona multifacética y amante de su familia.