¿Édgar Silva se ‘tiraría a pista’ en ‘Mira quién baila’? Esto dijo el periodista

El periodista Édgar Silva es uno de los rostros infaltables en los formatos de Teletica. Su más reciente aparición es en el concurso 'Mira quién baila', en su segunda temporada.

Aunque lo hemos visto mostrar sus “pasos prohibidos” en los programas de Teletica, Édgar Silva tiene muy claro si se animaría o no a presentar una coreografía en Mira quién baila.

En una actividad de preguntas en las redes sociales del programa, Silva dio su respuesta y las razones de la misma.

“¿Verme bailar? No creo, la razón es que exige mucho trabajo. Es muy estresante, es muy demandante“, manifestó.

Además, recordó que ya había tocado pista en una temporada de Bailando por un sueño, cuando compitió en una gala contra Mauricio Hoffmann y Pamela Alfaro, quienes eran sus compañeros en la conducción del espacio.

“La verdad es que fue un trabajo física y mentalmente muy exigente. Ya lo viví, ya no lo necesito más”, dijo.

Desde hace varios años, Silva es uno de los rostros infaltables en los programas de formatos de Teletica. Recientemente, ha sido presentador de Mira quién baila y también de Nace una estrella, donde se gana, gala a gala, el beneplácito del público con sus intervenciones.