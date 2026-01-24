Viva

Édgar Silva fue sorprendido con una importante noticia que no tiene que ver con la televisión

El periodista dio la gran noticia en sus redes sociales. ‘Muy emocionados con esta designación’, manifestó

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Édgar Silva
Édgar Silva no pudo contener su emoción por los dos premios que recibió este fin de semana. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Édgar SilvaCaféOrígenes
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.