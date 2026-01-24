Édgar Silva fue sorprendido con una importante noticia que no tiene que ver con la televisión

Édgar Silva no pudo contener su emoción por los dos premios que recibió este fin de semana.

El periodista Édgar Silva está celebrando un logro muy importante en su carrera como empresario cafetero. Así lo contó con orgullo en sus redes sociales, donde compartió un video del feliz momento que vivió.

El comunicador, rostro infaltable en los formatos de Teletica como Nace una estrella y Mira quién baila, narró que su café, Orígenes, recibió dos importantes distinciones en la Feria del Café de Frailes, que se realiza este fin de semana en esa localidad de Desamparados.

Édgar Silva fue sorprendido con un importante reconocimiento

Los premios fueron a mejor café honey y mejor café lavado de la feria. “Muy emocionados con esta designación”, manifestó el periodista en el posteo que hizo en sus historias de Instagram.

Silva es uno de los cofundadores de Orígenes, una firma especializada en la comercialización de cafés selectos en Costa Rica y que se producen en Santa María de Dota, en San José.