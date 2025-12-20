Viva

Doble homicidio de cineasta Rob Reiner y su esposa: se revela enfermedad que padece su hijo, el principal sospechoso

Semanas previo al crimen, el cineasta se mostró preocupado por la enfermedad de su hijo, agravada por el abuso de sustancias, según fuentes cercanas

Por Fátima Jiménez y La Nación / Argentina / GDA
El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D. C., el 3 de diciembre de 2023.
El cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Reiner fueron asesinados en su casa de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. (AFP)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

