Rob Reiner expresó temor por conducta de su hijo horas antes de que él lo asesinara

El cineasta manifestó preocupación por la salud mental de su hijo durante una fiesta privada antes del doble homicidio que conmocionó a Los Ángeles

Por O Globo / Brasil / GDA
Rob Reiner con su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York. A la izquierda, su esposa Michele Singer, su hijo Jake, su hija Romy y su hijo Nick. Fotografía:
Nick Reiner fue detenido por el asesinato de sus padres. Días antes, Rob Reiner expresó temor por la conducta y estado emocional de su hijo. (MICHAEL LOCCISANO/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

