Doble asesinato de cineasta Rob Reiner y su esposa: su hijo, sospechoso del crimen, comparece por primera vez en tribunales

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron ubicados sin vida y con múltiples heridas de arma blanca el domingo.

Nick Reiner, principal sospechoso del asesinato de sus padres, los cineastas Rob Reiner y Michele Singer Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición pública desde el crimen.​

Nick, de 32 años, está acusado de asesinar a sus padres el domingo en la vivienda familiar, ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood. Deberá volver a presentarse ante el tribunal el 7 de enero, fecha señalada para la lectura formal de cargos.​

Durante la breve audiencia, Reiner renunció a su derecho a una lectura rápida de cargos y el juez ordenó su detención sin derecho a fianza.

El joven guionista fue arrestado el domingo bajo dos cargos de asesinato en primer grado, que podrían acarrearle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según la Fiscalía de Los Ángeles.​

Por ahora se desconocen los posibles motivos del crimen Sin embargo, personas cercanas a la familia señalan que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien horas antes de los hechos.​

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por filmes como When Harry Met Sally y The Wolf of Wall Street, fue encontrado muerto con heridas de arma blanca el domingo por la tarde junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue hallada por su hija, luego de que una masajista la llamara porque los padres no respondían a la puerta, de acuerdo con Los Angeles Times.​

Según TMZ, Nick se registró en un hotel de Santa Mónica la madrugada del domingo y dejó un rastro de sangre. Usando su tarjeta de crédito, ingresó en The Pierside Santa Monica alrededor de las 4 a. m., pocas horas después de la presunta discusión en la fiesta de Navidad.

La reserva que hizo Nick era solo por una noche, pero nunca hizo el registro de salida. Cuando el personal entró a la habitación el domingo por la mañana, halló sangre en la ducha y en la cama, además de la ventana cubierta con sábanas.​

Detectives de robo y homicidio de la Policía de Los Ángeles acudieron el lunes al hotel para recolectar evidencia y entrevistar a los empleados. Finalmente, Nick fue localizado y detenido a 32 kilómetros del hospedaje, en Exposition Park, cerca del centro de Los Ángeles.​

Fuentes citadas por TMZ señalan que Nick se comportó de forma muy extraña en la fiesta de Conan O’Brien: no interactuaba con los invitados, vestía una sudadera en un evento elegante y parecía estar drogado.

De acuerdo con allegados, los Reiner llevaban años intentando ayudar a Nick a superar un problema de abuso de sustancias, en gran medida sin éxito.​

Rob Reiner y Michele Reiner fueron asesinados el domingo. El principal sospechoso del crimen es el segundo hijo del matrimonio, Nick Reiner (primero de derecha a izquierda). (AFP)

Reacción de la familia

La familia Reiner pidió respeto y privacidad tras el crimen. Jake y Romy, los otros dos hijos de la reconocida pareja, llamaron al público a respetar su duelo mientras enfrentan las consecuencias del doble asesinato.​

A través de un comunicado difundido por TMZ, expresaron: “Es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

También agradecieron las muestras de apoyo, condolencias y amabilidad recibidas, y añadieron: “Pedimos que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron”.​

Mientras, el segundo hijo del matrimonio, Nick, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y una acusación adicional por el uso de un arma peligrosa: un cuchillo.​

