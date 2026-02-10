Diego País arremete contra Canal Opa! en vivo: ‘Me dieron una patada...’

Diego País, quien se desempeñó como comentarista en Canal Opa!, actualmente conduce un programa en YouTube junto al periodista Josué Quesada.

El exfutbolista argentino y comentarista deportivo Diego País arremetió en vivo contra Canal Opa!, durante una conversación con el periodista Josué Quesada en el programa futbolístico que ambos conducen en YouTube, El país de Josué.

Todo ocurrió mientras los presentadores discutían las recientes declaraciones del asistente técnico de Saprissa, Marco Herrera, quien aseguró que, a su criterio, las ligas menores del cuadro morado se vieron afectadas por la llegada de ciertas personas al club.

“Hubo jefes, anteriormente, y yo me he manejado con mucho respeto, pero los números son elocuentes. (...) Y en su momento quizá la data, el scouting que se hizo no fue el adecuado y pues lo estamos sufriendo el día de hoy”, expresó Herrera.

Ante esas palabras, País reaccionó con dureza, calificando a Herrera como un “bocón” que solo habla “cuando los otros se van”. “Hubiese levantado la voz cuando estaban los otros jefes. Decíle a Vladi (Vladimir Quesada, exentrenador de Saprissa)”, lanzó País.

De inmediato, Quesada confrontó a País diciéndole: “¿Y por qué vos no le venías a tirar m... aquí a Opa en público y decías las cosas que te hacían en Opa? En el momento (hacerlo) es muy difícil, País, no jodás con eso, mae”, respondió Quesada.

País replicó que su caso en Canal Opa! fue distinto, ya que, según dijo, “le dieron una patada en el c... de un día para el otro”.

Quesada, por su parte, insistió en que cuando País trabajó ahí no se quejaba de nada porque no él quería perder su empleo. “Vamos a generalizar: cuando tenés trabajo y lo necesitás, y dependés de ese salario, no decís nada porque podés perder el brete”, añadió.

País aceptó el punto con un “tenés razón”, pero enseguida retomó la crítica al canal: “Te voy a poner a Opa! como una empresa que no tiene los derechos del fútbol, como 6, 7, Futv. Los demás programas deportivos, que hay un millón, a pura jeta se van”, expresó.

Y agregó con dureza: “Yo me pude haber quejado de que en Opa! no vendían un p... popi, no vendían una p... publicidad, no nos daban herramientas, pero cada vez que iba yo de 7 a 8 p. m. a Opa! (...). Yo todo ponía de mí... en una pobreza artística y de desarrollo”, aseveró.

Quesada se mantuvo firme en su argumento de que no es fácil criticar un lugar de trabajo cuando se depende económicamente de él, ya que hacerlo puede costar el empleo. País, sin embargo, insistió en que sí se puede, porque de todos modos “te pueden pegar una patada en el c...”, usando su desvinculación de Opa! como ejemplo.

“Poca gente ha muerto, la mayoría preferimos seguir viviendo”, remató Quesada para explicar su metáfora, subrayando que País no habló mal de Opa! mientras trabajó ahí, sino solo después de salir.

El periodista también recordó que vivió una situación similar en Tigo Sports, donde —según relató— trabajó en condiciones difíciles y con personas que le complicaban la labor. Sin embargo, como dependía de su salario, decidió no quejarse.

La Nación solicitó la versión oficial de Canal Opa! sobre las declaraciones de Páis y Quesada; no obstante, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.