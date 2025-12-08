Puro Deporte

Marco Herrera revela la fórmula para ganar la semifinal y advierte que Cartaginés será más difícil de lo pensado

Morados y brumosos se enfrentan el jueves en el Estadio Fello Meza

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

En el Deportivo Saprissa afinan detalles para llegar a punto a la semifinal contra Cartaginés. Los morados abren de visita en el Estadio Fello Meza y esperan salir bien librados para rematar como locales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaMarco HerreraCartaginés
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.