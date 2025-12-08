Marco Herrera revela la fórmula para ganar la semifinal y advierte que Cartaginés será más difícil de lo pensado

En el Deportivo Saprissa afinan detalles para llegar a punto a la semifinal contra Cartaginés. Los morados abren de visita en el Estadio Fello Meza y esperan salir bien librados para rematar como locales.

Decirlo es sencillo, pero aplicarlo en la cancha es complicado, y en eso son conscientes los morados, quienes consideran que al frente tendrán un rival más complicado de lo esperado.

Así lo explicó Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir Quesada, quien participó en el día de medios que organizó la Unafut, previo a la semifinal entre brumosos y saprissistas.

Marco atendió a la prensa en lugar de Vladimir, quien, según indicó Herrera, debía atender una cita médica y no podía estar en la actividad.

“Cartaginés es un equipo muy bien dirigido, hizo un buen cierre del campeonato. Este torneo se acostumbró a sufrir porque en algún momento no tuvo a todos sus jugadores, se le presentaron bajas por lesiones y el profesor Carevic logró conformar un plantel muy fuerte y unido. Sabemos que tiene muchas fortalezas y trabajamos en afinar detalles para minimizar esos puntos y destacar los aspectos fuertes de nuestro plantel”, dijo Marco Herrera.

Marco añadió que van a tratar de alinear el mejor once el jueves a las 8 p.m., en el Fello Meza, para hacerle frente al cuadro de la Vieja Metrópoli.

“Tenemos un equipo con gente de mucha experiencia, y por lesiones u otros factores, a veces cuesta amalgamar un mismo once, pero sentimos que al final hicimos un torneo bueno porque estamos clasificados, aunque nos faltó algo para ser primeros”, añadió Herrera.

Marco Herrera destacó que la mayoría de la planilla morada está acostumbrada a vivir y jugar las instancias finales, pero reconoció que ser visita es una presión extra.

“Sabemos que ese estadio va a estar lleno, porque Cartaginés viene haciendo las cosas muy bien. Vamos a enfrentar a un Cartago diferente, con los mismos jugadores, pero con otro ritmo y otra motivación. Tuvo algunos logros deportivos importantes y viene motivado. Nosotros no somos los mismos de hace un mes; esperemos que hayamos evolucionado un poco más. Son encuentros donde el que se equivoque menos pasa, y vamos a apuntar a eso”, mencionó Marco.

El asistente técnico de Vladimir hizo hincapié en que no queda más camino por recorrer.

“Ya no hay más allá. Son dos partidos de dos tiempos, uno en casa y otro de visita. Se gana con seis puntos o se pasa con cuatro, y vamos a apuntar a eso, entendiendo que tenemos un rival sumamente calificado, que está bien dirigido y anda en buen momento”, manifestó Herrera.

Marco Herrera salió al paso de los rumores de que Mariano Torres no jugará por lesión. "Estuvo trabajando aparte, pero ya está de lleno con el equipo", dijo Herrera. (Jose Cordero/José Cordero)

Para Marco, Cartaginés es otro por su motivación: se acostumbró a sufrir y salió adelante.

“Al haber sufrimiento, se vuelve un rival muy complicado, y futbolísticamente va a costar. Esperamos en esta fase ser más constantes, que si el primer tiempo fue bueno, el segundo sea igual o mejor, porque es la única forma de lograr un campeonato. Tenemos un grupo muy unido y eso se refleja siempre en la cancha, en esos juegos donde, tal vez, el equipo no ha sido lo fluido que deseamos, pero aparece una gran sinergia de todos los muchachos”, resaltó Marco Herrera.

Añadió que cuentan con plantel completo, salvo Pablo Arboine y Nicolás Delgadillo, que están en fase de recuperación. Además, Herrera aclaró si Mariano Torres tiene algún inconveniente, pues circuló el rumor de que sufrió un desgarro que lo alejaría de las semifinales.

“Mariano estuvo haciendo trabajo diferenciado por una pequeña molestia, pero ya está bien y se incorporó de lleno a las labores con todo el equipo”, aclaró el asistente tibaseño.

