Vladimir Quesada relata el susto que vivieron con jugador de Saprissa por problema cardíaco

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aprovechó el último juego de la primera fase del campeonato para darle minutos a algunas figuras con poca participación en el torneo.

El viernes anterior, en el empate 0-0 de visita contra Sporting, Quesada no contó con piezas como Mariano Torres, Kendall Waston y Ariel Rodríguez. En cambio, utilizó a otros como Marvin Loría, Jefferson Brenes, Sebastián Acuña y el panameño Gustavo Herrera.

“Hemos recuperado a varios jugadores de sus diferentes lesiones. Todavía queda uno o dos, que pueden ser Pablo Arboine y Nicolás (Delgadillo), quienes están en su proceso de readaptación. Para nosotros es importante que el plantel, en general, esté al servicio del cuerpo técnico. En los últimos partidos tuvieron minutos jugadores que, por diferentes situaciones, se habían ausentado en encuentros anteriores”, dijo Vladimir en conferencia de prensa, luego del compromiso frente a Sporting.

El timonel morado resaltó la presencia de uno de los muchachos, quien contra los albinegros ingresó de cambio y jugó todo el segundo tiempo.

Se trata de Alberth Barahona, quien tenía cuatro meses sin jugar. Vladimir reveló que el joven de 20 años presentó un problema cardíaco.

“Para nosotros es una gran alegría tenerlo después del susto que nos dio con respecto a su salud. Verlo en el terreno de juego y hacer las cosas de muy buena manera, no solo cumpliendo, sino realizando un buen trabajo, es importante para nosotros”, opinó Vladimir.

En setiembre, Barahona presentó dolores en el pecho y estuvo internado en el hospital.

“Lo de Alberth, para todos, fue una gran preocupación. Obviamente estamos hablando de que lo que se le presentó fue una afección cardíaca. Científicamente no lo puedo describir; el doctor lo puede hacer mejor, pero bueno, es el corazón”, expresó Vladimir.

Alberth Barahona asustó a todos en el Deportivo Saprissa, debido a un problema del corazón. (Redacción Perfil/redes sociales)

Quesada agregó que nunca perdieron la fe en la salud y recuperación de Alberth Barahona.

“Estuvimos tranquilos y entendiendo que es un muchacho muy joven y que iba a responder de la mejor manera a la afección que se le presentó, y así ha sido. Ya ha pasado bastante tiempo; para nosotros es una tranquilidad que el cuerpo médico y el cardiólogo del equipo sigan en constantes chequeos con él”, detalló Vladimir Quesada.

A finales del mes de setiembre, Saprissa informó que el volante dejó el hospital tras el inconveniente que presentó.

“Alberth Barahona completó de manera satisfactoria los estudios médicos correspondientes. Fue dado de alta y continuará en control por el departamento médico de Saprissa para valorar su reincorporación”, detalló el club morado.

Con Barahona de lleno en el plantel, Saprissa se prepara para encarar la semifinal contra Cartaginés. El primer juego será el jueves próximo a las 8 p.m. en el Estadio Fello Meza, y el de vuelta, el domingo a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

