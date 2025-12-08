Puro Deporte

Saprissa le gana a Alemania y a Japón: camiseta de Batman es la más linda del mundo

Footy Headlines, sitio en internet, hizo la votación con la participación de más de 5 mil personas

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa lo volvió a hacer: su camiseta es la más linda del mundo. En diciembre del año pasado, su camiseta verde recibió la distinción de ser la más bonita del mundo en ese mes, y ahora la camisa alusiva a Batman ganó el primer lugar.








