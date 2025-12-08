Saprissa le gana a Alemania y a Japón: camiseta de Batman es la más linda del mundo

El Deportivo Saprissa lo volvió a hacer: su camiseta es la más linda del mundo. En diciembre del año pasado, su camiseta verde recibió la distinción de ser la más bonita del mundo en ese mes, y ahora la camisa alusiva a Batman ganó el primer lugar.

Footy Headlines, un reconocido medio internacional especializado en camisetas de equipos de fútbol, destacó que la camiseta negra de Batman fue elegida la más linda del mes de noviembre.

Saprissa presenta su nuevo uniforme inspirado en Batman

En su página web, Footy Headlines realizó una votación para que los aficionados seleccionaran la más atractiva, y la más linda fue la de Saprissa.

Los morados le ganaron a Alemania y a Japón en una votación en la que participaron más de 5.000 personas, según informó Footy Headlines en su sitio de internet.

La vestimenta de Alemania ocupó el segundo lugar y la de Japón el tercer puesto, pero no pudieron ante la belleza de la camiseta del Caballero de la Noche.

Aparte de competir con las camisetas de Alemania y Japón, la de Saprissa también se enfrentó a otras de reconocidos equipos como el Palmeiras de Brasil, el Estrella Roja de Francia, el Sidney de Australia, el Vis Aurelia de Italia, el Hansa Rostock alemán, así como las selecciones nacionales de Tonga, Gales, Tailandia y Escocia.

👕😍󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝓑𝓮𝓼𝓽 𝓕𝓸𝓸𝓽𝓫𝓪𝓵𝓵 𝓚𝓲𝓽 𝓸𝓯 𝓝𝓸𝓿𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 𝟐𝟎𝟐𝟓 - 𝓕𝓲𝓷𝓪𝓵 𝓥𝓸𝓽𝓮



🇩🇪 Germany 2026 World Cup Home

🆚

🇨🇷 Deportivo Saprissa 25-26 Batman



👇👇👇 Vote in the reply below pic.twitter.com/VrNBQdLHbc — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 6, 2025

Tras el acuerdo de licenciamiento con Warner Bros. Discovery, el Monstruo logró ser el primer equipo de fútbol del planeta en presentar un uniforme 100% inspirado en Batman y, tras esta alianza histórica, los reconocimientos internacionales no se hicieron esperar.

En 2023, la tercera equipación de Saprissa, basada en el Estadio Ricardo Saprissa, ocupó el segundo puesto a nivel global. En 2024, la verde, inspirada en los guardametas históricos del club, fue considerada también como una de las más relevantes e, incluso, fue seleccionada como la más linda de diciembre.

