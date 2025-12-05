Saprissa lo vuelve a hacer: la camiseta de Batman compite por ser la más bonita del mundo

El Deportivo Saprissa lo vuelve a hacer, su camiseta compite con las de otros clubes para ser considerada la más bonita del mundo.

La reconocida página Footy Headlines, que se destaca por observar y destacar las camisetas de fútbol del mundo, resaltó la tercera equipación del Deportivo Saprissa como una de las más lindas a nivel internacional en el mes de noviembre.

Se trata del uniforme que los morados lanzaron en alianza con Warner Bros, la del Caballero de la Noche, la de Batman.

“¡Una vez más! Nuestra camiseta fue nominada por Footy Headlines, entre las más bonitas del MUNDO", destacó Saprissa en su cuenta de X.

Quienes quieran apoyar para que la camiseta de los morados sea la ganadora, pueden votar aquí.

En la publicación del mencionado sitio web, la camiseta de los tibaseños compite junto a la de Palmeiras de Brasil, el Estrella Roja de Francia, el Sídney de Australia, el Vis Aurelia en Italia, el Hansa Rostock alemán, así como las Selecciones Nacionales de Japón, Alemania, Tonga, Gales, Tailandia y Escocia”.

Anteriormente, el tercer uniforme que presentó Saprissa el año pasado, en homenaje a sus porteros y en tonos verdes con dorado, fue escogida como la más linda del mundo.

Además, la camisa que lanzaron en el 2023, en tono negro, ocupó el segundo puesto a nivel global.

“Noviembre también presentó creaciones más originales, como la edición especial de Batman de Saprissa”, destacó Footy Headlines.

