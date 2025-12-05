Puro Deporte

Saprissa lo vuelve a hacer: la camiseta de Batman compite por ser la más bonita del mundo

El cuadro morado destacó que los aficionados pueden votar para elegirla

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa lo vuelve a hacer, su camiseta compite con las de otros clubes para ser considerada la más bonita del mundo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaFooty Hedalines
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.