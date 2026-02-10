Puro Deporte

Polémica en Saprissa: supuestos pagos de padres a técnicos para que sus hijos jugaran; esto dice Roberto Artavia

El presidente morado lamenta que el club no tenga un solo jugador en la Selección Sub-17

Por Milton Montenegro

El manejo de las divisiones menores del Deportivo Saprissa se volvió tendencia entre los aficionados. Primero, llama la atención que el club no tenga un solo jugador en la Selección Sub-17, que disputa el pase al Mundial, y luego han salido comentarios sobre cosas que se hicieron y no resultaron.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

