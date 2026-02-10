Polémica en Saprissa: supuestos pagos de padres a técnicos para que sus hijos jugaran; esto dice Roberto Artavia

El manejo de las divisiones menores del Deportivo Saprissa se volvió tendencia entre los aficionados. Primero, llama la atención que el club no tenga un solo jugador en la Selección Sub-17, que disputa el pase al Mundial, y luego han salido comentarios sobre cosas que se hicieron y no resultaron.

“Hubo jefes anteriormente y yo me he manejado con mucho respeto, pero los números son elocuentes. Si no hay jugadores en ciertas selecciones, no es que tengan una preferencia allá, no es que esté faltando material. Y, en su momento, quizá la data, el scouting que se hizo no fue el adecuado, y pues lo estamos sufriendo el día de hoy”, dijo Marco Herrera en TD+.

En redes sociales circula el rumor de que padres de familia les pagaban a entrenadores de la institución para que pusieran a jugar a sus hijos en las ligas menores de Saprissa.

La Nación le hizo la consulta directa a Roberto Artavia, presidente de la institución, quien reconoció haber escuchado el tema de los supuestos pagos.

“Me ha llegado el rumor y, claramente, si tuviéramos prueba haríamos una denuncia en ese sentido. Es un tema que ya hemos conversado con Erick (Lonis) y que sí te puedo asegurar que no va a pasar, y que si en algún momento excepcional se diera, vamos a actuar como corresponde”, aseguró Roberto Artavia.

- ¿Qué piensa de que Saprissa no tenga un solo jugador en la Selección Sub-17?

- Claramente hay un mensaje importante ahí para nosotros, y créame que lo hemos recibido y vamos a actuar sobre él. No juzgo lo que pasó antes de mi ingreso al club, pero considero que Saprissa siempre ha sido —voy a decir— el pilar fundamental de las selecciones nacionales de todos los niveles, y lo vamos a volver a hacer.

- ¿Las divisiones menores de Saprissa estuvieron en abandono?

- No, en abandono no, de ninguna manera. Sí creo que no se han manejado de la manera óptima, sin duda alguna. Cuando yo hablo de mi visión en esto, siempre menciono una pirámide donde tenemos que tener las academias y las escuelas de fútbol en la base; de ahí se va formando una élite que pasa ya a las divisiones menores federadas, por así decirlo. De ahí van algunos que pasarán al nivel competitivo alto. Ya en el nivel U-17 y U-19, el filtro es mucho más grande.

- ¿El primer equipo de Saprissa se está nutriendo de las divisiones menores?

- Es el objetivo. De las divisiones menores, Saprissa va a alimentar su equipo, va a fortalecer la cantera interna, la cantera para exportación y también va a alimentar el campeonato nacional, como hemos hecho siempre.

“Es la forma en que lo entendemos, la forma en que lo vemos y a donde queremos volver a estar: siendo líderes en divisiones menores, jugando ese triple papel. Y lo digo así, no solo por Saprissa y nuestras finanzas en exportación o por la alimentación del primer equipo, sino también por fortalecer todo el torneo nacional con mejor talento”.

