Roberto Artavia se pone muy exigente con Hernán Medford y la planilla de Saprissa

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, dice ver un equipo diferente. Hernán Medford apenas ha dirigido dos partidos, pero Artavia afirmó que “definitivamente ya se empieza a ver la huella de Hernán”.

Con Medford a la cabeza, los morados golearon 6-0 a Carmelita en el Torneo de Copa y el domingo anterior ganaron 2-1 a San Carlos, aunque el marcador pudo ser mayor para los tibaseños.

“Hernán es mucho más agresivo que la mayoría de los técnicos. Contra San Carlos hicimos 21 remates y eso no es usual en el fútbol nacional. Así que claramente hay una gran vocación ofensiva. Vos viste el despliegue por las alas de Paradela (Luis Javier) y Bancy (Hernández), con una gran fuerza; en ese sentido, viste a Mariano más arriba en la cancha”, dijo Artavia.

En entrevista con La Nación, el jerarca morado habló de lo que espera de su escuadra con Medford como timonel y, como muchos aficionados, él pide goles y más goles.

- ¿A usted le gusta un Saprissa que, si puede, llene de goles al rival, que no se conforme con dos o tres tantos?

- Yo creo que en el fútbol profesional de hoy, la contundencia, independientemente del rival, es un requisito. Lo que quiero decir con eso es que ya no existe aquello de “pobrecitos, les metimos tres, bajemos el ritmo”. Lo podés bajar si querés descansar el equipo, hacer cambios, etcétera, porque ya tenés una ventaja suficiente.

“Pero te pongo el ejemplo de la Selección sub-17 con ese 26 a 0. Por supuesto que a todos nos da un poquito de lástima por los pobres jugadores de Islas Vírgenes Británicas, pero me pareció maravilloso que Rándall (Azofeifa) no diera la señal cuando iban 10 a 0 de ‘okey, ya descansen’, sino que siguiera presionando, porque al final eso es respeto a la afición y respeto al rival: dar lo mejor en cada momento.

“Y eso es lo que yo espero de Saprissa, que en nuestro espectáculo deportivo, en nuestra competencia deportiva, demos el máximo en cada momento. Y eso significa anotar todos los goles que se pueda, sin duda alguna”.

- ¿Para qué está Saprissa en el campeonato?

- Nosotros esperamos llegar a competir por el campeonato; para eso hicimos esta reforma en el cuerpo técnico del equipo. Es un equipo muy balanceado con Hernán, Geiner y, por supuesto, con José Raúl Ovares y Marco Herrera. Creo que son un cuerpo técnico único, en el sentido de que se balancean entre ellos: hay títulos ganados, poseen experiencia, cuentan con trayectoria internacional. Hay capacidad de análisis de datos, capacidad de razonamiento, buenas relaciones con los jugadores y manejo de camerino. Realmente es un cuerpo técnico muy bien redondeado, y espero que esto haga que la planilla se aproveche al máximo y los ponga a competir por el campeonato una vez más.

- Usted me dice competir. ¿No piensa más allá, en que se tiene que ganar el título, que se debe ser campeón?

- Sí, por supuesto que aspiramos al campeonato, y en ese sentido Saprissa siempre aspira al campeonato. De hecho, la planilla que reforzamos en su parte delantera era con la intención de ir a luchar por el torneo.

- De los partidos que ha visto de Saprissa en el certamen, ¿cuál es el que más disfrutó?

- Hay diferentes etapas, y te lo voy a poner así. Ya he citado varias veces el segundo tiempo contra Puntarenas con 10 hombres: el espíritu de lucha, el carácter, no perdimos un duelo individual, no perdimos una bola, empatamos el partido con 10 hombres. Eso, a mí, me parece ejemplar en cuanto a actitud, en cuanto a la forma de desempeñarse en la cancha, en términos de las ganas, de la fuerza y del compromiso con el equipo. Eso me pareció fantástico. En el partido contra Cartago vi al equipo jugar relativamente bien, aunque sin contundencia; no anotamos, obviamente.

“En Pérez Zeledón íbamos perdiendo 3-1 y vi un equipo que, en una cancha muy dura y en un clima complicado en ese momento, desplegó un esfuerzo físico impresionante hasta que logramos empatar y casi ganar. Hubo una jugada al final que casi nos da el triunfo. Frente a San Carlos, con el nuevo cuerpo técnico, vimos un despliegue ofensivo: 21 remates en total. Eso no es sencillo en el fútbol profesional de hoy. Ya empezamos a notar ese carácter y balance.

“Nos anotaron por un error puntual, pero la defensa se mostró sólida. Entonces, ya empezamos a mostrar, a pesar de tener solo dos días y medio de entrenamiento, un equipo que tiene el balance que buscamos y esa vocación ofensiva propia de Saprissa. Entonces, yo siento que vamos por buen camino”.

- ¿Qué falta?

- Todavía hay un proceso de adaptación de los jugadores al estilo del cuerpo técnico, a la dinámica que se espera. Pero ojalá tengamos no solo el carácter y el despliegue, sino también la suerte —que a veces juega en el fútbol— de que los resultados se nos den conforme a la forma en que estamos trabajando.

Para Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, Hernán Medford es más agresivo, que la mayoría de los técnicos. (Marvin Caravaca)

- ¿Y hubo un juego en el que sufrió o salió decepcionado?

- No, de hecho, a ver, tengo que partir de lo siguiente: definitivamente yo siempre espero que el equipo juegue al máximo, juegue mejor, y claramente hemos cometido errores. A mí el partido en Santa Bárbara me decepcionó. No en el sentido del primer tiempo: el equipo jugó relativamente bien, pero en el segundo nos caímos.

“No quiero sonar como excusa, pero estábamos en una cancha que nos cuesta en general, una cancha que no es buena en términos de la dinámica del juego por la naturaleza de la gramilla —si es que se le puede llamar gramilla cuando es así, artificial— y ciertamente en un ambiente que siempre nos es pesado. Ojalá superemos eso; ojalá, antes de que Heredia se vaya de Santa Bárbara, les ganemos allá para que no nos quede esa manchita en el récord".

