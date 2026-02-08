Hernán Medford opinó sobre Marvin Loría y elogió a Wálter Centeno

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó satisfecho con la victoria 2-1 de su equipo contra San Carlos, para el timonel, su escuadra debió ganar por un marcador más abultado.

Medford hasta elogió a Wálter el “Paté” Centeno por el trabajo que hizo, para el estratega, Centeno le quiso jugar de igual a igual.

- ¿Ya va encontrando la mejor versión de su equipo y cómo manejar el tema de jugadores como Rachid Chirino y Marvin Loría, quienes son silbados por la afición?

- Es importante sumar, el partido pasado no vale. Saprissa siempre presionó, fuimos a buscar tres o cuatro goles. Cuando un equipo falla queda la impresión clara que llega, busca el marco y justamente se ganó 2-1. San Carlos trató de hacer su juego, tuvo el gol, pero Saprissa fue mejor en los dos tiempos.

“Mis respetos a ”Paté" porque su equipo vino a jugar. Cuando vi la alineación dije que atrevido “Paté”, ese atrevimiento me gusta. Estoy contento con lo que hicieron los muchachos, se ganó.

Hernán Medford destacó que su equipo busca jugar mucho a la ofensiva, crear opciones. (Jose Cordero/José Cordero)

- ¿Que es lo que más le gusta de su equipo y qué pasó con Marvin Loría?

- Eso de Marvbin Loría no lo voy a explicar, es algo interno y Loría tiene mi confianza, lo de él es algo a lo interno. Siempre respaldo a mis jugadores, el equipo tiene que ir poco a poco y vimos a un Saprissa muy intenso. Quedamos debiendo goles, pero cuando un equipo llega tanto es importante, problema es no llega, pero en cualquier momento vamos a anotar más y se ganó bien.

- ¿Considera que debe hacer ajustes en la planilla?

- Lo que está y estoy contento con lo que tenemos. Si hubiera visto un problema en la planilla, no tomo la decisión de venir, pero el equipo está bien. No hay excusa, tengo un plantel con calidad y es un buen grupo a nivel personal. Los jugadores tienen calidad.

- ¿Cuáles aspectos quiere trabajar para que el equipo llegue a un nivel óptimo?

Hay que trabajar movimientos, lo táctico, siempre trabajar, pero casi no hay tiempo, porque hay partidos muy seguidos. Vamos poco a poco para que los muchachos entiendan la filosofía y el modelo de juego, pero me topé con un grupo excelente.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.