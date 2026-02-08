EN VIVO

Saprissa vs. San Carlos: dónde ver el enfrentamiento entre Hernán Medford y Wálter Centeno

El cuadro morado no tiene otra opción que ganar contra un rival que lo supera en la clasificación

Por Milton Montenegro
Hernán Medford tuvo su debut como técnico del Deportivo Saprissa el jueves pasado. Su equipo aplastó sin compasión 6-0 a Carmelita en el Torneo de Copa. Fue un buen arranque para sonreír, pero esta tarde, de nuevo en el Estadio Ricardo Saprissa, el cuadro morado debe ratificar que la victoria no fue obra de la casualidad, sino producto del trabajo, y no simplemente porque el rival no opuso resistencia.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

