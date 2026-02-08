Saprissa vs. San Carlos: dónde ver el enfrentamiento entre Hernán Medford y Wálter Centeno

Hernán Medford tuvo su debut como técnico del Deportivo Saprissa el jueves pasado. Su equipo aplastó sin compasión 6-0 a Carmelita en el Torneo de Copa. Fue un buen arranque para sonreír, pero esta tarde, de nuevo en el Estadio Ricardo Saprissa, el cuadro morado debe ratificar que la victoria no fue obra de la casualidad, sino producto del trabajo, y no simplemente porque el rival no opuso resistencia.

A las 3 p.m., Saprissa enfrenta a San Carlos y no solo tiene que imponerse para dejar claro que el cambio de timón no fue solo de nombre, sino también para escalar en la tabla de posiciones.

Solo un triunfo Copiado!

Saprissa es sexto con seis puntos y solo una victoria en cinco partidos disputados, mientras que los norteños se ubican en la cuarta posición con nueve puntos, producto de tres triunfos en cinco compromisos. San Carlos parece que ya maneja la idea de Wálter “Paté” Centeno. Al menos, ese es el reflejo que dejan los últimos tres encuentros, donde, como local, le ganó a Puntarenas y Liberia, y de visita le hizo un gran juego a Alajuelense, choque que perdió 0-1 cuando el partido estaba por concluir.

Dónde verlo Copiado!

El compromiso entre morados y norteños se podrá ver por la transmisión de FUTV. En caso de tener inconvenientes para seguirlo por televisión, puede estar al tanto de las incidencias del compromiso mediante este en vivo de La Nación.

Saprissa con dos empates Copiado!

Saprissa viene de dos empates consecutivos, contra Cartaginés y Pérez Zeledón, y en caso de doblegar por dos o más goles al equipo del “Paté”, lo desplazaría del cuarto lugar. “En el caso de Hernán y mío, dirigimos a los equipos independientemente de si hay algo en lo personal. Me enfoco en lo que va a hacer mi equipo y, a partir de ahí, que el show siga. El fútbol es un show, es un espectáculo, y la gente que guste de hacer todas las cosas que generalmente se dicen, que lo haga”, dijo Wálter Centeno en conferencia de prensa, previa al juego de esta tarde.

Sin secretos Copiado!

Wálter agregó que no hay secretos: conoce la forma de pensar de Medford, Hernán la de él, y todo queda en lo que los jugadores hagan en la cancha. Eso sí, para Centeno hay un detalle que deben cuidar, y es tratar de no conceder tiros de esquina ni faltas cerca del área. “Debemos defendernos, no dejar que la pelota salga a tiro de esquina. Sabemos de la fortaleza: todos los equipos en Costa Rica han sufrido con balón parado en ese estadio. Ese marco tiene algo ahí, no sé qué hay enterrado, pero sí tiene algo enterrado, porque la bola siempre busca la red. La defensa que hemos empleado es no provocar tiros de esquina, y lo demás todo mundo sabe cómo es”, señaló Centeno.

Medford complacido Copiado!

Hernán Medford terminó complacido el jueves, luego del triunfo contra Carmelita. Le agradó no recibir anotaciones, sin duda un punto que debe mejorar en el plantel, porque con Vladimir Quesada, a Saprissa los rivales le llegaban mucho. “Hay un equipo de calidad; saben que deben exigirse más y asumen responsabilidades. Cuando se asumen las responsabilidades, se tiene la oportunidad de cambiar. Estoy feliz con la planilla”, afirmó Medford.

El balance Copiado!

Cuando Hernán y Centeno han estado frente a frente en los banquillos, el duelo ha sido muy parejo, porque de 13 enfrentamientos, Medford ganó siete y Centeno seis. Esta tarde se sabrá qué pasará: si alguno suma un triunfo más o si se registra el primer empate entre ellos.

Cambios Copiado!

Para el choque de esta tarde, Hernán hará modificaciones respecto a la formación que usó contra Carmelita. Es probable que al marco regrese Abraham Madriz, y que tengan participación Gerald Taylor, Kendall Waston, David Guzmán y los extranjeros Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, no jugó el jueves en el Torneo de Copa y reaparecerá contra San Carlos. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será Adrián Chinchilla, quien estará asistido por Víctor Ramírez y Víctor Robles. Marco Guido será el secretario arbitral, Marianela Araya la encargada del VAR y Cristopher Ramírez el AVAR.

Adrián Chinchilla dirigirá el partido de esta tarde entre Saprissa y San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

