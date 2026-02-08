Algo pasó con Marvin Loría en Saprissa

El departamento de prensa del Deportivo Saprissa, dio a conocer la alineación del equipo para enfrentar a San Carlos y el nombre de Marvin Loría estaba en la lista.

Marvin no estaba en el once titular, pero sí entre los hombres de la suplencia, pero 17 minutos después de haber dado a conocer los jugadores disponibles, Saprissa comunicó lo siguiente: “Buenas tardes. Tendremos un cambio en la suplencia. Marvin Loría sale de lista e ingresa Orlando Sinclair”.

Qué pasó, el cuadro morado no dio mayores detalles, pero todo indica que no fue un tema físico, incluso a la 1 p.m., este medio constató cuando Marvin llegó al estadio.

Cargaba una taquera, saludo a algunas personas y caminó rumbo al camerino.

La pregunta es si Hernán Medford lo estará cuidando en el tema emocional, porque el jueves pasado en el partido de Copa Contra Carmelita, la afición se metió con él.