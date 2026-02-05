Saprissa vs. Carmelita: debut de Hernán Medford ante un colombiano que le manda un aviso

Los morados debutan contra Carmelita en los cuartos de final del Torneo de Copa

Por Milton Montenegro
Hernán Medford estará en el banquillo esta noche, así informó el Deportivo Saprissa, que el técnico, quien apenas fue presentado el martes pasado, debutará como timonel del equipo en el duelo de los cuartos de final del Torneo de Copa contra Carmelita.








