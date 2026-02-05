Saprissa vs. Carmelita: debut de Hernán Medford ante un colombiano que le manda un aviso

Hernán Medford estará en el banquillo esta noche, así informó el Deportivo Saprissa, que el técnico, quien apenas fue presentado el martes pasado, debutará como timonel del equipo en el duelo de los cuartos de final del Torneo de Copa contra Carmelita.

Hernán Medford debuta esta noche contra Carmelita como nuevo técnico de Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Saprissa informa que el director técnico Hernán Medford, así como sus asistentes Geiner Segura y Raúl Ovares, fueron debidamente inscritos ante Unafut y nuestra institución recibió el aval para que puedan dirigir esta noche”, señaló el departamento de prensa del cuadro morado.

El duelo es en el Estadio Ricardo Saprissa a las 8 p.m. y usted puede verlo por la transmisión de FUTV.

Esta será la segunda etapa de Hernán al mando del conjunto tibaseño, luego de su primer paso con el club en los años 2003-2006.

“Venimos con una mentalidad ganadora, más que estamos en el equipo más ganador de Centroamérica”, dijo Medford el día de su presentación.

Carmelita juega en la Liga de Ascenso; es el único equipo de esta liga que avanzó a cuartos de final. Los verdolagas ganaron su serie con un global de 1-3 ante Cariari Pococí, con lo que accedieron a los cuartos de final.

El equipo cuenta con dos futbolistas de experiencia, como José Garro e Ignacio Quesada, además de José Rodolfo Alfaro, quien hace unos años militó en Saprissa, pero, en este retorno al club carmelo, no está en su nivel óptimo y quizá no sea de la partida ante los tibaseños.

Nos vemos esta noche, jugaremos los cuartos de final del Torneo de Copa contra Carmelita 💜



🎟️ Entradas en https://t.co/hjbx91UUVm pic.twitter.com/b3aVHSOA4H — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 5, 2026

Silvio Arango, técnico colombiano de Carmelita, quien, en su época de jugador, destacó en el Once Caldas de su país, indicó que respeta a Saprissa, pero le avisa a Medford que van por la sorpresa. “El equipo está bien y en óptimas condiciones para enfrentar el partido. Va a ser muy lindo para los muchachos y la afición carmela. Queremos hacer un buen juego y salir a proponer, como siempre lo hemos hecho”, dijo Silvio en declaraciones al departamento de prensa de Carmelita.

El colombiano agregó tener claro lo que Saprissa representa para el fútbol del país y la historia que posee; incluso reconoció que hay diferencia en la estructura de los clubes y en la planilla, pero Silvio buscará un resultado positivo en la Cueva.

“Hay que tener precaución, es un gran rival, y el salario de un solo jugador de ellos paga la nómina de Carmelita. Hay diferencias entre uno y otro club, pero trataremos de buscar los espacios donde podamos hacer daño a la ofensiva”, destacó el timonel carmelo.

Carmelita cuenta con muchos jóvenes, pero el estratega añadió que los ha trabajado y consolidado; los ve en el proceso de maduración y expresó que desean jugar este partido.

Hernán Medford nunca perdió contra Carmelita cuando lo enfrentó en su carrera. Se midieron en ocho ocasiones y Hernán saboreó la victoria en seis ocasiones y dos veces se conformó con el empate. La Unafut informó que es la segunda vez que se enfrentarán morados y verdolagas por Torneo de Copa, la anterior ocasión en 2013 en la final, victoria tibaseña por penales. Carmelita no visitaba al Saprissa en Tibás desde el Clausura 2019, triunfo morado por 4-1 en duelo por la Primera División.

El de esta noche es el juego de ida entre morados y verdolagas; el compromiso de vuelta es el miércoles de la otra semana a las 6 p.m. El vencedor de esta llave de cuartos de final se verá, en semifinales, con el ganador del duelo entre Alajuelense y Liberia; de momento, los liberianos llevan ventaja al ganar el primer encuentro 0-1.

Se debe recordar que, en caso de empate en la serie, se pasará de forma directa a la definición por medio de los lanzamientos de penal. Además, se cuenta con la regla de contabilizar 360 minutos por partido para los jugadores nacidos posterior al año 2005, como motivo para que el Torneo de Copa brinde esa oportunidad como plataforma de desarrollo para la visualización de los jóvenes futbolistas.

Esto quiere decir que, en Saprissa, se podrá ver a algunos jóvenes como Dereck Woodly en la ofensiva y Matías Cordero en la defensa, así como Isaac Alfaro en el marco, aunque Alfaro no suma minutos a la regla porque nació en el 2003.

Los clubes que resulten vencedores en esta fase avanzarán a las semifinales, programadas para realizarse entre el 25 y el 29 de marzo. La gran final del Torneo de Copa 2025-2026 se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en abril.

Los clubes que resulten vencedores en esta fase avanzarán a las semifinales, programadas para realizarse entre el 25 y el 29 de marzo. La gran final del Torneo de Copa 2025-2026 se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en abril.