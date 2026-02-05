Puro Deporte

El Fantasma de Saprissa hará todo lo posible para que Hernán Medford sea campeón con los morados

Los morados estrenan cuerpo técnico en el Torneo de Copa contra Carmelita

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Estaba alejado de las canchas, pero no lejos del fútbol. Hace cinco meses no dirige, mas aprovechó el tiempo para efectuar una pasantía en España, donde siguió de cerca los entrenamientos del Real Oviedo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaGeiner SeguraHernán MedfordCarmelita
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.