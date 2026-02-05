El Fantasma de Saprissa hará todo lo posible para que Hernán Medford sea campeón con los morados

Estaba alejado de las canchas, pero no lejos del fútbol. Hace cinco meses no dirige, mas aprovechó el tiempo para efectuar una pasantía en España, donde siguió de cerca los entrenamientos del Real Oviedo.

A finales de noviembre pasado decidió completar su maestría en Método Táctico Cognitivo en Fútbol de Alto Rendimiento, con práctica en la cancha, y el Real Oviedo le abrió las puertas.

El estudio y la experiencia del “Fantasma” están ahora al servicio de Hernán Medford y el Deportivo Saprissa.

El Fantasma, como se le conoce al técnico Geiner Segura desde su época de futbolista, es asistente de Hernán y, aparte de sentirse muy complacido de haber llegado al cuadro morado y laborar con Medford, desea colaborarle para que el equipo sea campeón bajo su gestión.

“Estar en Saprissa es un compromiso grande. Si bien es cierto que como técnico y dirigiendo a un equipo he sido campeón, también es cierto que a todos nos gustaría llegar a un club como Saprissa. No solo se viene a aportar, sino a conocer, a aprender y darle alegrías a esta gran afición”, dijo Geiner.

Segura tiene claro su rol y su idea es ayudar al máximo, y así lo conversó con Medford.

“Como asistentes debemos colaborarle a Hernán para que su idea se vea plasmada en la cancha. Hernán es un técnico abierto, le gusta escuchar y nos dijo que tenemos total libertad para recomendarle; claro, él es quien toma la decisión final”, añadió Geiner, quien agregó que no dudará cuando deba sugerirle o darle una recomendación a Hernán.

Geiner Segura es el asistente de Hernán Medford en Saprissa. El técnico dijo estar complacido de trabajar junto al "pelícano". (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Vamos a colaborarle. Si vemos algo que creemos que podemos mejorar, con el respaldo que nos brinda Hernán, lo vamos a hacer, para tratar de llevar a esta institución a lo más grande. Voy a hacer todo lo humanamente posible para que los objetivos se logren y lo más importante es el presente. Tenemos mucho trabajo que hacer, queremos ver un Saprissa campeón”, destacó Geiner Segura.

Geiner comentó que debe disfrutar el momento, trabajar fuerte y hacerlo de muy buena manera.

“Yo siempre digo que acá nosotros somos colaboradores para que una institución siga teniendo los logros que, a través de la historia, ha tenido. Ser una herramienta, Dios a uno lo usa, y ahora soy colaborador de una persona con gran cartel, soy parte de un gran cuerpo técnico”, mencionó Geiner Segura.

Geiner tiene recorrido en el fútbol nacional, se preparó dentro y fuera de los terrenos de juego y se siente diferente.

“Fui campeón con Cartaginés, pero creo que soy otro Geiner. Pasé por diferentes instituciones y llego a Saprissa más maduro, con más experiencia, me veo como un técnico que sigue creciendo. Este paso lo veo así, de crecimiento. Llegar a una institución como Saprissa es top a nivel nacional”, afirmó Segura.

Para el timonel, lo importante es sentirse en paz. Como profesional, tiene que dar lo mejor en el campo donde esté. No le incomoda ser asistente, lo consideraron para esa labor y lo agradece.

Ahora, junto a Hernán Medford, espera llevar a Saprissa a lo más alto y el reto inicia el jueves a las 8 p. m. en el Torneo de Copa y continúa el próximo domingo, en la sexta fecha del campeonato, cuando a las 3 p. m. los morados reciban a San Carlos.

Hernán Medford ya dirigió sus primeros entrenamientos con Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

