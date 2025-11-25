Agustín Lleida le tendió la mano a exintegrante de Alajuelense que realiza pasantía en España

El exgerente deportivo de Alajuelense, el español Agustín Lleida, recibió a un excampeón de Liga Deportiva Alajuelense que está realizando una pasantía con el Real Oviedo de la Liga Española, tras concluir sus estudios en España.

Lleida le dio la oportunidad a un entrenador que fue monarca con la Liga como asistente técnico del argentino Andrés Carevic en el Torneo Apertura 2020 y en la Liga Concacaf 2020, hoy Copa Centroamericana.

Se trata del entrenador Geiner Segura, quien además fue campeón con el Cartaginés en el Clausura 2022 y que desde principios de noviembre se encuentra en España, donde terminó su Maestría en Método Táctico Cognitivo en Fútbol de Alto Rendimiento.

Agustín Lleida y Geiner Segura, observaron el domingo el partido entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano (0-0) en el estadio Carlos Tartiere. (La Nación/Cortesía: Facebook Geiner Segura)

Desde este fin de semana Geiner Segura está en la ciudad de Oviedo, donde realiza la pasantía en el Real Oviedo.

“Quiero contarles que hace unas semanas, al terminar mi maestría para estar actualizado en la parte académica y para cerrar noviembre de la mejor manera, me vine a realizar una pasantía y con esto complementar esos estudios con la parte práctica en cancha en España”, comentó Segura en sus redes sociales.

Geiner incluso vivió este domingo una gran experiencia al observar uno de los partidos de la Liga Española como parte de su preparación.

Geiner Segura estuvo el lunes en la Ciudad Deportiva El Requexón, que es el centro de entrenamientos del Real Oviedo. (La Nación/Cortesía: Facebook Geiner Segura)

“Este domingo tocó día de partido y nos vinimos al estadio Carlos Tartiere del Real Oviedo, que enfrentó al Rayo Vallecano en un partido que terminó con marcador de 0-0. Un espectáculo de estadio y de afición. Siempre he dicho: ‘Nací para esto, amo el fútbol, es mi pasión y no pararé de exigirme hasta que lo bueno sea excelente’”, detalló Segura.

El exentrenador de San Carlos, Cartaginés, Herediano y Puntarenas FC estuvo este lunes observando el entrenamiento del club.

“Estuve en la Ciudad Deportiva El Requexón, que es el centro de entrenamientos del Real Oviedo y está ubicado a unos 25 minutos, aproximadamente, del centro de Oviedo y del estadio Carlos Tartiere en auto. Estuvimos con un clima muy fresco, a ocho grados Celsius. Me encanta el frío, así que todo bien”, recalcó Segura.