Puro Deporte

Agustín Lleida le tendió la mano a exintegrante de Alajuelense que realiza pasantía en España

El español Agustín Lleida, exgerente deportivo de Alajuelense, actualmente labora para el equipo Real Oviedo de España

Por Juan Diego Villarreal

El exgerente deportivo de Alajuelense, el español Agustín Lleida, recibió a un excampeón de Liga Deportiva Alajuelense que está realizando una pasantía con el Real Oviedo de la Liga Española, tras concluir sus estudios en España.








Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

