Para la historia: Saprissa marca dos goles olímpicos en primer tiempo ante Carmelita (video)

Jefferson Brenes celebró con sus compañeros su gol olímpico ante Carmelita.

Saprissa consiguió anotar dos goles olímpicos en el primer tiempo del cotejo del Torneo de Copa contra Carmelita.

Primero fue Mariano Torres, quien desde la esquina suroeste colocó un balón al segundo palo y dejó sin reacción al arquero de Carmelita, Justin Tenorio.

Como si eso no fuera suficiente, Tenorio vio cómo al cierre del segundo tiempo llegó la segunda diana por esa vía, esta vez gracias a un cobro de Jefferson Brenes desde el otro vértice (esquina sureste).

El arquero no reaccionó a un balón que cerró al primer palo y entró por el centro del arco, aunque en ambos casos había jugadores de ambos clubes estorbando su visibilidad.

Según la transmisión de FUTV, el 14 de enero de 2023 se marcaron dos goles olímpicos pero en partidos diferentes, y por campeonato nacional. Uno fue de Starling Matarrita a favor de Santos contra Alajuelense, mientras el otro fue de Álvaro Zamora para Saprissa contra la ADG.

Un gol olímpico es algo poco común en un juego y es muy poco normal que se vean dos en un mismo cotejo, a favor del mismo equipo y en solo 45 minutos.

Saprissa, al minuto 55′ del partido, le está ganando 5 a 0 a Carmelita.

Acá ambos goles:

⏰ 44’ Gol de Jefferson Brenes y es el segundo gol olímpico de la noche. pic.twitter.com/FIzJcNSXDm — FUTV (@FUTVCR) February 6, 2026