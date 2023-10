Diego País no sabía qué hacer con su vida después del fútbol hasta que puso ‘toda la carne en el asador’

En la cancha, Diego País se lucía como el goleador número 9, el matador que en cualquier momento sacudía las redes o, como suele decirse a quien apuesta al todo o nada, el que ponía ‘toda la carne en el asador’. Fuera de la cancha, sigue haciéndolo, ahora como experto parrillero y dedicado al negocio de los ‘asados’.

“Voy de 9″ se llama la empresa del exfutbolista argentino y ahora comentarista en televisión, quien no duda en guardar el micrófono para realizar un servicio de catering.

“Tenemos un emprendimiento de asados; ofrecemos un típico asado argentino”, dijo Diego País, quien recordó que tras dejar el fútbol, luego de militar en clubes como Pérez Zeledón, Cartaginés, San Carlos y Herediano, no sabía a qué se iba a dedicar.

En 2015, junto a un amigo, vendían choripanes en el Estadio Rosabal Cordero, lo cual fue un éxito total, según afirmó Diego.

“Ahora opté por el catering service y me lancé a la cancha. Comencé con tres o cuatro clientes VIP que conocía; siempre me llamaban para algún cumpleaños. Hace unos cinco meses, lo hemos hecho más accesible al público. Mi esposa, Ángela Hernández, y yo hemos formado una sociedad y estamos tratando de emprender con este servicio que nos apasiona mucho”, aseguró el argentino.

A través de sus redes sociales, País comenzó a ofrecer el menú tradicional argentino.

“Es algo que nos gusta mucho y nos llena de satisfacción. Lo hacemos con mucho amor y pasión”, resaltó Diego.

Si se pregunta si Diego País es quien prepara todo, el mismo goleador tiene la respuesta.

“Soy yo quien hace el asado. Aquí no hay ningún truco o engaño en que el asado es de Diego País pero él no llega, como hacen otros. Ahora que estamos abiertos al público y la gente pregunta, voy yo, porque me apasiona y es un emprendimiento con mi mujer. Tal vez, si en el futuro llegamos a tener una gran empresa, no cocinaré yo, pero siempre estaré presente. Cuando hago la parrillada, converso con la gente, compartimos y siempre pasamos un rato muy agradable”, expresó Diego País.

Cuando a Diego País lo contratan, él se presenta, cocina y comparte un rato muy ameno con quienes desean saborear un buen asado. (Foto Instagram de Diego País).

El menú es para chuparse los dedos. País comentó que, como entradas, ofrecen empanadas argentinas y choripanes. El plato principal consiste en tres cortes de carnes premium: entraña, vacío y matambre de cerdo, acompañados de papas o ensalada, según lo que la gente desee. También se puede optar por un postre, como un alfajor argentino.

“En diez años de experiencia, no hemos recibido ni una sola queja”, señaló Diego, quien dejó el fútbol en 2018 y, antes de conocer a su esposa, decidió quedarse a vivir en Costa Rica.

“En otros momentos difíciles, antes de conocerla a ella, podía haberme ido a mi país, pero nunca quise irme a Argentina. No tenía trabajo y ya había fallecido mi padre. En esos momentos difíciles, tenía el recuerdo de haber estado muy bien aquí, porque este país me lo dio todo, a partir de jugar en primera división, una experiencia única e irrepetible en mi carrera, y me tocó ya cumpliendo los 31 años”, dijo País.

Diego recordó que estaba sin dinero, pero desde 2001 había salido de Argentina y no sabía qué podría hacer allá. Apostó por quedarse, quizás inconscientemente debido al recuerdo de que aquí había estado muy bien.

Hoy, Diego País está tranquilo y feliz con su familia y su emprendimiento.

“Hace un año y medio estoy con mi esposa, Ángela. Ya que tenemos dos hijos: Ángela tiene a Liam, que tiene 9 años, y los dos tuvimos a Olivia (año medio). Trato de involucrarme mucho con la crianza de la niña”, destacó Diego País.

Si quiere contactar a Diego País puede hacerlo al 85-48-52-14 o buscarlo en su cuenta de Instagram: @diego_joaquin_9.