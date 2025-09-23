‘Traten de orar en privado’: Diego País la emprendió contra jugador de Saprissa por este motivo

Diego País lanzó una breve pero contundente crítica contra la actitud de un jugador de Saprissa.

Al Deportivo Saprissa y sus jugadores no paran de lloverles críticas desde todos los flancos y por múltiples motivos. El exfutbolista argentino Diego País no es ajeno a esto y recientemente lanzó un duro cuestionamiento contra uno de los delanteros morados.

Esto ocurrió durante Tercer Tiempo, programa del canal Opa del que País es panelista junto al periodista Rodolfo Masís y el exárbitro Henry Bejarano, mientras los tres estaban discutiendo sobre el bajo nivel de los atacantes saprissistas.

LEA MÁS: Famoso influencer colombiano recibió camisa del Saprissa y su inesperada reacción defraudó a los morados

Masís sacó a colación una publicación que hizo Gustavo Herrera, panameño fichado por el conjunto tibaseño esta temporada, en sus redes sociales; la cual no fue del agrado de Diego País.

De acuerdo con el comunicador de Opa, Herrera publicó un mensaje que decía: “Recuerden a Job (personaje bíblico): estuvo bien, luego mal y después mejor”.

País criticó este accionar con un breve pero tajante comentario. “Yo digo: traten de orar en forma privada y en público, demuestren lo que es jugar al fútbol en una cancha”, expresó el sudamericano, de quien se recuerdan sus goles en equipos como Pérez Zeledón y Cartaginés.

@centralnoticiascr TercerTiempo | Se cerró el mercado de fichajes y el Saprissa no cuenta con un delantero que convenza a su afición. Los seguidores morados hicieron sentir su descontento en redes sociales. 📺 Recuerde sintonizar Tercer Tiempo de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por Gente Opa, Canal 38. Nos encuentra en 20 digital de Liberty, 20 análogo y 701 digital de Telecable, 038 TIGO, 38 KaTV y 2110 digital de Kölbi, 38 digital de Metrocom, 38 en Claro IPTV y en Cable Caribe análogo 54 y 277 IPTV, en KTV-IPTV canal 38 y en Cable Plus canal 10 y digital canal 49.1. CentralNoticias TercerTiempo Saprissa ♬ sonido original - CentralNoticiasCR - CentralNoticiasCR

Incluso, antes de leer lo publicado, el periodista bromeó diciendo que Herrera es tan activo en redes como País. Al mencionarle al argentino que podía seguir al jugador de Saprissa en Instagram, este le contestó: “No me interesa”.

Luego del comentario, Rodolfo Masís quiso pasar la página, calificando lo hecho por el canalero como una “chiquillada”, con lo cual coincidieron sus compañeros.

“Entiendo que tenga su fe, pero hay cosas que, en el momento que estás, no podés hacerlas en un equipo tan importante”, concluyó Masís.