Viva

‘Traten de orar en privado’: Diego País la emprendió contra jugador de Saprissa por este motivo

El exfutbolista argentino criticó el accionar de un delantero morado en medio del difícil momento que vive el cuadro tibaseño

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Verónica González, canal ¡Opa!, Miss Universe Costa Rica, Diego País, Douglas Sanchez
Diego País lanzó una breve pero contundente crítica contra la actitud de un jugador de Saprissa. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego PaísTercer tiempoSaprissaGustavo Herrera
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.