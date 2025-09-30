‘Demon Slayer: Infinity Castle’: ¿La película de ‘Kimetsu no Yaiba’ llegará a Netflix?

'Demon Slayer: Infinity Castle', basa su trama en el arco 'La fortaleza infinita', del animé 'Kimetsu no Yaiba'. La película se estrenó este 11 de setiembre en cines.

La película Demon Slayer: Infinity Castle ha sido todo un suceso en el cine gracias a los seguidores del animé Kimetsu no Yaiba, pero muchos de los que no han podido ir a ver el filme se preguntan si, al igual que la serie, estará disponible en Netflix.

La producción llegó a la pantalla grande a mediados de setiembre, después de que se anunciara que no habrá una quinta temporada de la serie (las cuatro disponibles se pueden ver en Netflix). Por lo tanto, Demon Slayer: Infinity Castle es el primero de tres filmes que marcan el comienzo del final de la historia.

La trama se basa en el arco La fortaleza infinita, que se publicó en el manga y que es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la saga.

La historia se sitúa después de los acontecimientos de los arcos Tren Mugen, Distrito del entretenimiento y Aldea del Herrero. En esta nueva etapa, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se preparan junto con los Hashira durante el entrenamiento de estos. El filme lleva a la pantalla el enfrentamiento definitivo entre el Cuerpo de cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji, líder supremo de los demonios.

¿La película de Demon Slayer estará en Netflix?

Por el momento, Demon Slayer: Infinity Castle no tendrá un estreno inmediato en Netflix tras su paso por cines.

Trailer de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle

La película pertenece a Crunchyroll —filial de Sony— y se reserva para su propia plataforma tras la fusión con Funimation. Aunque Sony y Netflix han firmado acuerdos para distribuir otros éxitos como Uncharted y Spider-Man: Across the Spider-Verse, este no aplica por ahora al filme de animé, aunque nada impide que sea negociado a futuro.

Eso sí, existen buenas razones para mantener la esperanza: todas las temporadas anteriores de Demon Slayer están disponibles en Netflix, y el historial de licencias sugiere que la plataforma podría añadir Infinity Castle en próximos meses, quizás alrededor del lanzamiento de secuelas de la franquicia.

Por ahora, Crunchyroll será el destino exclusivo, pero los fanáticos pueden permanecer atentos a novedades, pues la puerta a Netflix continúa abierta para el fenómeno del año.

