‘Demon Slayer: Infinity Castle’ ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica: esto es lo que debe saber

“Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenó en Japón en julio de 2025 y en el resto del mundo será en agosto.

La película Demon Slayer: Infinity Castle, primera parte de la trilogía final de Kimetsu no Yaiba, ya se estrenó en Japón y en varias partes de Asia. Esta producción marca el inicio del desenlace de la historia de Tanjiro Kamado y su grupo, y sustituye por completo a una quinta temporada.

La trilogía, basada en el arco final del manga creado por Koyoharu Gotōge, adaptará el desenlace original en tres largometrajes producidos por el estudio ufotable. La distribución internacional está a cargo de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

¿Cuándo se estrena ‘Infinity Castle’ en Latinoamérica?

Luego de su estreno en Japón el 18 de julio de 2025, la película llegará a las salas de cine de Latinoamérica el próximo 11 de setiembre.

Los espectadores podrán disfrutarla en diferentes formatos, incluyendo funciones en japonés con subtítulos en español, y también en doblaje latino y castellano. Además, se exhibirá en IMAX y en formatos de gran pantalla para una experiencia visual más inmersiva.

Trailer de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle

¿Qué historia narra la película?

Demon Slayer: Infinity Castle se sitúa después de los eventos del Tren Mugen, el Distrito del Entretenimiento y la Aldea del Herrero. La trama arranca durante el entrenamiento Hashira, un programa intensivo en el que los Hashira y otros miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios se preparan para el combate final.

En medio de ese entrenamiento, Muzan Kibutsuji ataca la Mansión Ubuyashiki, obligando a Tanjiro y los demás a intervenir. Sin embargo, al llegar, todos son arrastrados por Muzan hacia un nuevo escenario: el Castillo Infinito, un lugar dominado por los demonios, donde se desarrollará la batalla definitiva.

La cinta cuenta con la participación musical de dos figuras reconocidas del anime: Aimer, con el tema A World Where the Sun Never Rises, y LiSA, quien interpreta Shine in the Cruel Night.

