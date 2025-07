¿Cuánto dura la nueva película de ‘Demon Slayer’? Conozca todos los detalles

La esperada película Demon Slayer: Infinity Castle tendrá una duración de 2 horas y 35 minutos. Así lo confirmaron sus distribuidores, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, quienes lanzarán la cinta en todo el mundo a partir de agosto de 2025.

La producción marca el inicio de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, obra del mangaka Koyoharu Gotōge.

La primera entrega se estrenó en Japón el 18 de julio de 2025, mientras que en Latinoamérica llegará el 11 de setiembre, y en España el 12 de setiembre.

La película será proyectada en formato estándar, IMAX y otras tecnologías de gran formato, con opciones de idioma en japonés subtitulado en español y con doblaje en español y castellano.

Con una duración total de 155 minutos, Infinity Castle supera ampliamente a su antecesora, Mugen Train, que tuvo una duración de 1 hora y 57 minutos. Esto disipa dudas sobre si la cinta podría omitir detalles esenciales del argumento o acelerar su ritmo narrativo de forma excesiva.

Trailer de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle

El filme incluirá los temas musicales A World Where the Sun Never Rises interpretado por Aimer, y Shine in the Cruel Night a cargo de LiSA. Además, tendrá una clasificación de PG12, por lo que se recomienda la supervisión de adultos para menores de 12 años.

Sinopsis de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’

Durante el entrenamiento Hashira, cuando los Cazadores de Demonios se preparaban para el combate final, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki.

En su intento por asistir a su líder, Tanjiro y los Hashira son arrastrados a un espacio desconocido: el Castillo del Infinito, bastión de los demonios.

Allí se desata la batalla definitiva entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas de Muzan.

