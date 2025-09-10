Viva

‘Demon Slayer: Infinity Castle’: ¿Dónde ver en Costa Rica la película de ‘Kimetsu no Yaiba’?

Este jueves 11 de setiembre, los cines de nuestro país se preparan para esperada trilogía fílmica, la cual cierra la historia del exitoso manga y animé

Por Jessica Rojas Ch.
La nueva cinta de Demon Slayer, Infinity Castle, se estrena en Latinoamérica en agosto. Es la primera de una trilogía que cerrará la historia del anime.
'Demon Slayer: Infinite Castle', basa su trama en el arco 'La fortaleza infinita', del animé 'Kimetsu no Yaiba'. La película se estrena este 11 de setiembre en Costa Rica. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

