‘Demon Slayer: Infinity Castle’: ¿Dónde ver en Costa Rica la película de ‘Kimetsu no Yaiba’?

'Demon Slayer: Infinite Castle', basa su trama en el arco 'La fortaleza infinita', del animé 'Kimetsu no Yaiba'. La película se estrena este 11 de setiembre en Costa Rica.

La espera se acabó. Tras una larga espera, este jueves 11 de setiembre los cines de Costa Rica se preparan para iniciar la trilogía fílmica que cierra la historia de Kimetsu no Yaiba, el exitoso manga y anime. Todo comenzará con la película Demon Slayer: Infinity Castle, que se presentará en las diferentes salas de nuestro país.

La cinta llega a la pantalla grande después de que se anunciara que no habrá una quinta temporada de la serie (las cuatro disponibles se pueden ver en Netflix). Por lo tanto, Demon Slayer: Infinite Castle es la primera entrega de tres filmes que marcan el comienzo del final de la historia.

La trama se basa en el arco La fortaleza infinita, que se publicó en el manga y que es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la saga.

La historia se sitúa después de los acontecimientos de los arcos Tren Mugen, Distrito del entretenimiento y Aldea del Herrero. En esta nueva etapa, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se preparan junto con los Hashira durante el entrenamiento de estos. El filme llevará a la pantalla el enfrentamiento definitivo entre el Cuerpo de cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji, líder supremo de los demonios.

Demon Slayer: Infinite Castle fue dirigida por Haruo Sotozaki y producida por el estudio Ufotable.

Con este estreno regresan a la pantalla grande personajes icónicos como Tanjiro Kamado y su hermana Nezuko, así como Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira y Muzan Kibutsuji.

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), la historia

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) es un manga escrito por Koyoharu Gotouge y publicado entre 2016 y 2020. Su adaptación al anime cosechó gran éxito internacional desde que se estrenó en 2019.

La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven bondadoso cuya vida cambia radicalmente cuando su familia es asesinada por un demonio y su hermana menor, Nezuko, es convertida en uno. Tanjiro se une al Cuerpo de cazadores de demonios para buscar venganza, salvar a Nezuko y proteger a la humanidad.

La serie aborda temas como el sacrificio, la humanidad y la importancia de la familia, en medio de batallas épicas y tramas emocionales.

A lo largo de su recorrido, Kimetsu no Yaiba se convirtió en un fenómeno global por la historia, sus personajes, la calidad de la animación y las secuencias de acción.

En cuanto a su posición en el cine, Tren infinito, película sobre el manga estrenada en 2020, fue un récord de taquilla en Japón y en el mundo, consolidando la franquicia como una de las más exitosas del anime contemporáneo.

¿Dónde ver Demon Slayer: Infinite Castle en Costa Rica?

En Costa Rica, 'Demon Slayer: Infinite Castle' es apta para mayores de 15 años. La película de 'Kimetsu no Yaiba' se proyectará con subtítulos y doblada al español. (Archivo)

La película de Kimetsu no Yaiba se estrena este jueves 11 de setiembre en los cines de Costa Rica.

El filme estará disponible en la cartelera de salas como Nova Cinemas (Limón, Curridabat, Alajuela y Escazú), Cinemark (Alajuela, Heredia, Escazú y Curridabat), Cinépolis (Cartago, Lindora, Heredia, Desamparados, Moravia), CCM (San Ramón, San Carlos, Rohrmoser) y Cinema San Pedro.

Las cadenas ofrecerán opciones con subtítulos y dobladas al español para ver el filme. La película es apta para mayores de 15 años y tiene una duración de dos horas con 35 minutos.