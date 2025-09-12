‘Demon Slayer: Infinity Castle’: ¿Tiene escenas post créditos la película de ‘Kimetsu no Yaiba’?

'Demon Slayer: Infinity Castle', basa su trama en el arco 'La fortaleza infinita', del animé 'Kimetsu no Yaiba'. La película se estrenó este 11 de setiembre en cines.

Ya se estrenó en los cines del mundo la película Demon Slayer: Infinity Castle, la primera de la trilogía fílmica basada en el manga y animé Kimetsu no Yaiba, y muchos se preguntan si la cinta tiene escenas post créditos.

La producción llega a la pantalla grande después de que se anunciara que no habrá una quinta temporada de la serie (las cuatro disponibles se pueden ver en Netflix). Por lo tanto, Demon Slayer: Infinity Castle es el primero de tres filmes que marcan el comienzo del final de la historia.

La trama se basa en el arco de La fortaleza infinita, que se publicó en el manga y que es uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la saga.

La historia se sitúa después de los acontecimientos de los arcos Tren Mugen, Distrito del entretenimiento y Aldea del Herrero. En esta nueva etapa, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se preparan junto con los Hashira durante el entrenamiento de estos. El filme llevará a la pantalla el enfrentamiento definitivo entre el Cuerpo de cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji, líder supremo de los demonios.

¿Tiene escenas post créditos Demon Slayer: Infinity Castle?

Una de las preguntas más comunes entre los fanáticos que van al cine a ver Demon Slayer: Infinity Castle es si la cinta incluye escenas post créditos.

De acuerdo con el medio El Comercio, de Perú, la respuesta es clara: no las tiene. Haruo Sotozaki y Ufotable optaron por un cierre directo, poderoso y lleno de emoción que no necesita añadidos extra para impactar al público.

El desenlace funciona como un broche perfecto para el primer capítulo de esta trilogía final, dejando la tensión y las expectativas bien altas para lo que vendrá en las siguientes entregas.