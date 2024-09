David Beckham revela que odiaba filmar su docuserie para Netflix

David Beckham, exastro del fútbol, confesó que odiaba la experiencia de filmar su docuserie para Netflix, a pesar de su éxito. En una charla ofrecida en la Royal Television Society, el martes pasado, Beckham, de 49 años, relató lo difícil que fue para él y su esposa, Victoria Beckham , pasar por este proceso. “Me preocupó y me puso nervioso, y Victoria también”, expresó el exjugador. “Odié casi cada momento del proceso… fue muy difícil”, agregó.

Durante su intervención, Beckham explicó que, aunque le costó aceptar la idea de la serie, había razones importantes para llevarla a cabo. “Me llevó mucho tiempo aceptar que lo haríamos, pero había motivos por los cuales queríamos contar esta historia”, afirmó.

El cambio de perspectiva de Beckham surgió durante la pandemia, momento en el que los documentales comenzaron a ganar popularidad. Coincidía, además, con el décimo aniversario de su retiro del fútbol. “Cuando me retiré, no estaba listo para hablar de mi carrera. Fue durante la pandemia cuando decidí que era el momento adecuado para hacerlo”, relató.

David Beckham asegura que la gente cree conocer su familia

Beckham reconoció que, a pesar de la fama que lo rodea a él y a su familia, los fanáticos no los conocen realmente. “Por mucho que la gente crea que sabe todo sobre nosotros, en realidad no es así. No solemos dejar que se vean las puertas de nuestra casa, pero sabía que era el momento de contar nuestra historia”, comentó.

LEA MÁS: “Sé honesta” David Beckham confronta a su esposa en su serie de Netflix

El documental de David Beckham se estrenó en 2023 en Netflix e incluye entrevistas con amigos y familiares.

El documental, titulado simplemente Beckham, fue lanzado en Netflix en 2023 y rápidamente se convirtió en un éxito. A través de cuatro capítulos, se presenta un acceso sin precedentes a los archivos personales de Beckham, con entrevistas a amigos y familiares. Uno de los momentos más comentados fue cuando David bromeó con Victoria sobre sus orígenes de clase trabajadora.

La producción estuvo a cargo de Studio 99, la empresa de Beckham, que trabajó en otros documentales, y dirigida por Fisher Stevens, recomendación de Leonardo DiCaprio. Según el exjugador, dejó que el director tuviera total control creativo. “No vi ningún corte hasta que salió al aire”, declaró Beckham.

LEA MÁS: David y Victoria Beckham: ¿Un matrimonio en crisis?

Finalmente, Beckham elogió el próximo documental de Victoria, también en Netflix, y manifestó su emoción por el éxito que su esposa ha logrado en el mundo de la moda. “Es una mujer increíble. Ha trabajado muy duro durante 18, 19 años y ahora está obteniendo el éxito que se merece”, expresó con orgullo.