David y Victoria Beckham: ¿Un matrimonio en crisis?

David y Victoria Beckham siempre han sido considerados como uno de los matrimonios más estables y románticos del mundo del espectáculo. Con más de dos décadas juntos, han demostrado su amor en numerosas ocasiones. Sin embargo, una nueva biografía escrita por el estadounidense Tom Bower, titulada The House of Beckham: Money, Sex and Power, plantea serias dudas sobre la autenticidad de esta relación.

El libro, que salió al mercado el pasado jueves 20 de junio, ya reveló algunos detalles impactantes en el medio británico The Daily Mirror. Según Bower, la pareja lleva vidas separadas desde 2016. “Viven en residencias diferentes, a 7.141 kilómetros de distancia. Simplemente mantienen una relación de negocios a distancia”, asegura el autor.

Actualmente, David reside en Miami, Florida, Estados Unidos, mientras que Victoria vive en Londres, Inglaterra. “El estatus y la supervivencia de David habrían desaparecido sin la determinación de Victoria de mantener la ilusión de una familia feliz”, añade Bower.

Una relación por conveniencia

Bower describe a los Beckham como una pareja más enfocada en el poder y la imagen pública que en su relación personal. Según el escritor, Victoria pidió a David que regresara al Reino Unido para asistir a una cena de su marca Dover Street Market (tienda de colecciones exclusivas) durante la Semana de la Moda de Londres en febrero. Aunque Beckham asistió, lo hizo de mala gana y pasó la velada mirando a los invitados, lo que generó rumores de una reciente pelea entre ellos.

LEA MÁS: Durmiendo con Beckham

El episodio de Rebecca Loos y los Beckham

El libro también revive uno de los capítulos más oscuros en la vida de los Beckham: el asunto de David con su asistente personal, Rebecca Loos, en los primeros años del 2000. Según Bower, cuando Victoria se enteró de la infidelidad, abofeteó a David en la cara.

“Él no tomó represalias”, escribe el autor. En el reciente documental de Netflix, Beckham (2023), ambos admitieron que este periodo fue uno de los más difíciles de su relación. “Estábamos uno contra el otro. Fue el periodo más difícil de nuestra relación”, confesó Victoria, mientras que David añadió: “Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. Era la primera vez que Victoria y yo sufrimos ese tipo de presión en nuestro matrimonio”.