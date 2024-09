Olvídese de la vista y viva una experiencia teatral que estimulará sus otros sentidos en ‘Trascender’

Se abre el telón y... no vemos, pero sí tocamos, oímos, olemos y saboreamos. Así es el teatro sensorial, un género disruptivo que busca alejarse del arte que está centrado en la vista y que no es accesible para las personas no videntes.

Aunque no esté familiarizado con esta idea, no crea que es algo que solo se practica en otras latitudes. En Costa Rica tenemos como principal exponente a Karina Mora, quien ya fue reconocida con un premio nacional a mejor dirección por su obra de teatro sensorial Des Conectados.

LEA MÁS: Karina Mora, ganadora del Premio Nacional a mejor dirección: ‘El teatro inclusivo es una exploración emocional’

Sin quedarse anclada, Mora ha decidido continuar explorando este género y formándose con los referentes de esta región. Ahora, tras dos meses estudiando con el grupo Sensorama en México, la tica presenta la obra Trascender

“Es una experiencia inmersiva y multisensorial, que se vive con los ojos cerrados, donde las personas participantes interactúan con la obra y sus elementos, lo que les permite conectar emocionalmente de manera más profunda”, explicó la directora.

Antes de 'Trascender', el colectivo de teatro dirigido por Karina Mora puso en escena 'Tío Conejo y los quesos' (2016), 'Cuando las pestañas se besan' (2018) y 'Des conectados' . Foto: Cortesía Karina Mora

El elenco de Trascender está conformado por Dennis Quirós, Francella Lizano, Ignacio Pérez, Gabriela Quirós, Oscar Herrera, Ismael Bonilla, Esteban Durán, Ivonne Rosales y Karina Mora. A Karina Mora la acompañan Ivonne Rosales en la producción, Mariela Richmond en el diseño gráfico, Oscar Herrera con el diseño sonoro y Andrey Gamboa Brenes como fotógrafo.

La obra se estrena este 18 de setiembre con una función exclusiva para la Fundación Helen Keller, institución que trabaja con personas con discapacidad visual.

Los espectáculos abiertos al público se realizarán este domingo 22 de setiembre en el Teatro de las Artes de la Universidad de Costa Rica. Habrá tres funciones el domingo, a las 10 a. m., a las 2 p. m. y a las 5 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢10.000 para público general.

LEA MÁS: Buenas noticias para los amantes del teatro: una nueva sala abre en el centro de San José

Esta obra se realizó con fondos del Proartes 2024 y en alianza con la UCR (específicamente con la Facultad de Artes, la Escuela de Artes Dramáticas y la Vicerrectoría de Acción Social), Okarina Producciones, la Fundación Helen Keller, y el Tecnológico de Costa Rica.