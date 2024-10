‘La humanidad va a morir por calentamiento global’: advierte Anacristina Rossi en su nuevo libro

¿Los seres humanos estamos al borde de la desaparición? La escritora costarricense Anacristina Rossi tiene una respuesta contundente y fatal a esta pregunta: “La humanidad se extinguirá porque la vida es incompatible con las consecuencias del cambio climático”.

Es por esto que, al publicar su novela Lalia, la escritora pretende prender las alarmas de quienes aún no olfatean la crisis que presagia. Este libro, de ciencia ficción, se desarrolla años después de un escenario en que la especie humana desaparece por falta de oxígeno.

LEA MÁS: Anacristina Rossi sobre aparente tala ilegal en Gandoca-Manzanillo: ‘La verdad siempre triunfa’

Rossi insiste en no catalogar a su relato como “postapocalíptico”, pues este término apela a lo irreal, cuando en su obra no hace más que plasmar un futuro que, está convencida, es más que posible y está muy cerca de suceder.

“Estoy convencida de que a la humanidad le quedan 30 o 40 años. Todo lo que hagamos ahora no va a eliminar la muerte de la especie por cambio climático; lo puede retardar. Diay, si lo retrasa 100 años sería una ganancia enorme, pero hay que sembrar árboles. Costa Rica debería hacerlo en las ciudades y, además, aumentar el tamaño de las áreas protegidas”, declaró la artista de 71 años.

La nueva novela sigue a Lalia, una mutante que sobrevive a la destrucción de la humanidad por cambio climático y que se aventura a buscar otros mutantes como ella. Al final, adelanta la autora, la mutante encuentra una “extraña y extrema” manera de que su especie sobreviva.

La escritora de La loca de Gandoca y Limón Blues asegura haber trabajado con base en el rigor científico para plantear en el libro las problemáticas ambientales que expone. Por ejemplo, explica que en su obra el oxígeno desaparece en la tierra por una liberación excesiva de metano, luego de que en el planeta se derritiera el permafrost (grandes capas de hielo que contienen materia orgánica).

Usted puede adquirir Lalia en la Librería Internacional.

¿Cómo llegó Anacristina Rossi a la ciencia ficción ambiental?

Anacristina Rossi es una de las escritoras costarricenses más reconocidas. Su anterior novela fue 'Tocar a Diana' (2019). Foto: Albert Marín. (Albert Marín.)

A Anacristina Rossi ya le quedó fama de vidente, luego de que este año trascendieran situaciones muy relacionadas a las que denunció en su clásico La loca de Gandoca. Más de 30 años después de aquella novela autobiográfica, hoy se aventura en la ciencia ficción para, nuevamente, posicionar temas que podrían ser una bofetada de realidad en un futuro no muy lejano.

La escritora comentó que desde hace más de una década consume mucha ciencia ficción con temática ambiental. Además, comenzó a escribir cuentos de este género para varias antologías, los cuales giraban en torno al peligro del cambio climático.

LEA MÁS: Anacristina Rossi, escritora costarricense: ‘Ahora, la sexualidad femenina es protagonista y es adrede’

“Al ver que en las COP (Conferencia de las Partes de la de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) no se llega a ninguna solución y que las sociedades más ricas son adictas al petróleo, el carbón y el gas, yo dije: ‘Esto nadie lo para, la humanidad va a morir por calentamiento global’”, relató.

De primera mano ha conocido sobre las adicciones, debido a que su hermana es especialista en esta área, y afirma que los seres humanos no tenemos con qué sustituir esta adicción a los combustibles fósiles.

LEA MÁS: ‘Revelaciones’, un relato de Anacristina Rossi

Con eso en cuenta, Rossi pronostica un corto tiempo de vida para la especie humana y un porvenir catastrófico, en el que las consecuencias de la crisis climática solo irán creciendo de manera exponencial.

“Por dicha mis hijas no me van a dar nietos. Yo veo a mis amigas felices chineando nietos y yo me quedo calladita más bonita. Lo que me da (no tener nietos) es un alivio enorme, porque a esos niños lo que les va a tocar vivir es horrible. Mi hija mayor es especialista en cambio climático y no es alarmista; siempre deja una esperanza aunque no sea muy real, porque dice que las personas descorazonadas no hacen nada”, comentó Rossi.