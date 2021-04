En este libro no hay santas. Voy a resumirlo citando a San Pablo: Pablo dice que en las reuniones las mujeres no deben hablar y si tienen dudas las preguntarán después, a los varones. Dice también que las mujeres deben estar sometidas al esposo -abrió la Biblia y leyó-: Oigan: 1 Corintios 7:1 “Bueno le será al hombre no tocar mujer”. 1 Corintios 27: “¿Estás libre de mujer? No procures casarte”. Efesios 5:22 : “Las casadas están sujetas a sus propios maridos”. “En todo”, agrega el versículo 24. Timoteo 2:11-15: “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”.- Por lo tanto- retomó Celino- ese debe ser el orden de las cosas. ¿Cuándo nos dicen los científicos que empezó el cambio climático? A finales del siglo XIX en Inglaterra, al mismo tiempo que el sufragismo y el feminismo. Hermanos, no es una casualidad. Libertinaje femenino y calentamiento global van de la mano. Se debe a que las mujeres ya no obedecen a los hombres. Mírenlas: presidentas de la república. Ministras, congresistas, abogadas, científicas, directoras de empresas. Desde entonces se han dado tremendas depresiones económicas mundiales, es un aviso. Y estos problemas se deben también a la proliferación de homosexuales, travestidos, transexuales, bisexuales y demás morralla. Los hombres tienen derechos sobre las mujeres y sobre esa morralla. ¡Acuérdense de Lot! Tuvo relaciones con sus propias hijas porque fue el único modo de asegurar su descendencia.