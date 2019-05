–Siento que la edad transcurre. Si no lo hacés ahora, quizá el día de mañana no lo hagás. ¿Cuándo lo voy a decir si no lo digo ahora? La he guardado desde 1992. Y este amigo que me decía: sacala, sacala, los tiempos han cambiado; ahora se puede hablar de una sexualidad más directa, más fuerte. Yo pensé: tiene razón. Ahora es el momento; todo ha cambiado. Se puede admitir con más facilidad que hace 15 o 20 años. Por otro lado, los grupos conservadores han avanzado más y una no sabe si en el futuro van a tomar el poder. Mejor hacerlo ya. Ahora hay un momento favorable; tal vez esa feminista ya no lo llame pornográfico, quizá ella ya ha cambiado.